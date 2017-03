Richard Gere compara la ocupación israelí con la segregación racial en EE UU

EFE

Jerusalén.- El actor estadounidense Richard Gere ha comparado la ocupación israelí con la segregación racial del Viejo Sur en Estados Unidos, en una visita a la ciudad cisjordana de Hebrón, según un vídeo de la ONG Breaking the Silence (Rompiendo el silencio) conocido hoy.



"Es exactamente lo que ocurría en el Viejo Sur. Los negros sabían dónde podían ir, la fuente de la que podían beber, que no podían ir allí o comer en ese lugar. Era sabido. No cruzabas (al otro lado) porque te golpearían la cabeza o te lincharían", declaró el artista en un paseo que realizó recientemente acompañado por miembros de la ONG.



Hebrón, de 215 mil habitantes, es la única ciudad de Cisjordania que tiene colonias judías en su casco histórico, lo que provoca que ambas comunidades vivan en extrema tensión y que haya zonas en las que Israel restringe el acceso de los palestinos.



Desde que en 1994 el colono Baruj Goldstein mató a veintinueve palestinos en la mezquita de Ibrahim (templo que según las religiones monoteístas alberga las tumbas de tres parejas de patriarcas bíblicos y cuya mitad es una sinagoga), Israel impone duras medidas de seguridad en el lugar, entre ellas el cierre de calles, como la emblemática Shuhada, al paso de los palestinos.



"Es la ciudad muerta, pero ¿quién la posee? Y su sentimiento (el de los colonos) es sentirse protegidos: 'Puedo hacer lo que quiera' y ahí es donde están las fronteras", dijo en una calle fantasma, rodeado de tiendas cerradas por la despoblación palestina de la ciudad.



Gere se mostró conmovido por las historias que conoció en su visita a Israel y Cisjordania, con motivo del estreno de su película "Norman", y manifestó que Hebrón era lo "más extraño" que había visto durante su estancia.



Según Breaking the Silence, organización compuesta por exsoldados israelíes que denuncian la ocupación, el actor está comprometido con los derechos humanos e interesado en el conflicto con los palestinos.



En las imágenes difundidas por la ONG, el actor de Hollywood escucha atentamente las informaciones de sus trabajadores, que explican que 850 colonos viven en el centro histórico protegidos por el Ejército israelí.



El vídeo muestra cómo los soldados le requieren el pasaporte para permitir su acceso a una de las calles cortadas a los palestinos y él asegura que no lo lleva encima, pero finalmente los uniformados identifican a Gere y terminan haciéndose fotos con él.