Bon Jovi, el plato fuerte de esta jornada en Rock in Río

EFE

Río de Janeiro, Brasil.- Los brasileños Jota Quest abrieron hoy el escenario estrella de Rock in Río, el festival que hoy tendrá como plato fuerte a los estadounidense Bon Jovi en una jornada marcada por la nostalgia del glam rock y el pop de los años 80 y que contará también con Tears for Fears.



Rock in Río, que ocupa las instalaciones del Parque Olímpico de Río de Janeiro, abrió hoy sus puertas puntual pese al caos que se vivió en la ciudad por la violencia y los tiroteos registrados en al menos siete favelas, entre ellas la Rocinha, la mayor y más emblemática, que fue tomada por el Ejército.



La Rocinha está situada sobre la única avenida que comunica las zonas sur y oeste de la ciudad y que es también la principal vía de acceso para llegar a Rock in Río.



Los incidentes obligaron a la organización a pedirle a las 100.000 personas que compraron entradas para esta noche que utilizaran el metro, que funcionó con normalidad.



Las presentaciones en el Palco Mundo, el principal escenario del festival, comenzaron también puntuales con Jota Quest, un grupo de rock de Belo Horizonte con 25 años de historia en la música local, al que seguirá la banda estadounidense de hard rock y metal Alter Bridge.



El dúo británico Tears for Fears, telonero de Bon Jovi, permitirá a los amantes de la new wave viajar en el tiempo y disfrutar de "Shout", el himno de los 80 que lanzó a la fama a Curt Smith y Roland Orzabal.



Al filo de la medianoche, Jon Bon Jovi tendrá oportunidad de demostrar que a sus 55 años se mantiene en plena forma al frente de la banda de New Jersey, que ya es una vieja conocida del Rock in Río después de presentarse en las ediciones de 2008, 2010 y 2013.



El rock domina la recta final del mayor festival de música de América Latina, que la noche de este jueves comenzó con Aerosmith y que mañana recibirá a Guns N' Roses antes de la clausura, el domingo, a cargo de Red Hot Chili Peppers.



La de 2017 es la décimo séptima edición del Rock in Río y la séptima en Río de Janeiro, donde nació en 1985.