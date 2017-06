El Gobierno de Australia amenaza con denunciar a Johnny Depp por perjurio

08:10 AM El actor estadounidense no tuvo que ir a juicio, pero Heard fue condenada a pagar 1.000 dólares australianos

EFE

Bangkok.- El viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, amenazó hoy con denunciar al actor estadounidense Johnny Depp por perjurio si se demuestra que mintió tras introducir ilegalmente dos perros en Australia.



Joyce realizó esas declaraciones después de que la empresa TMG, antigua representante de Depp, alegara que el actor era consciente de que estaba incumpliendo las leyes australianas al viajar con los canes al país oceánico en 2015.



"Esto es una alegación. Pero si la alegación es correcta, y todavía tiene que verificarse, pero si la alegación es correcta, hay una palabra para ello y se llama perjurio", señaló el viceprimer ministro a la cadena australiana ABC.



Joyce, que se encuentra en Londres, afirmó que la introducción ilegal de animales, como hicieron Depp y su entonces esposa, Amber Heard, es una forma de provocar una epidemia de rabia u otras enfermedades.



"Cada nación es sensible sobre una serie de cosas. Nosotros somos una isla continente y nos tomamos la bioseguridad muy seriamente y no importa si tú piensas que eres el 'quién es quién' de Hollywood, tú vas a cumplir nuestras leyes", dijo el político australiano.



El actor estadounidense no tuvo que ir a juicio, pero Heard fue condenada a pagar 1.000 dólares australianos (unos 750 USD o 650 EURO) por falsificar los documentos de cuarentena de los dos perros cuando ambos visitaron el país oceánico en 2005.



Sin embargo, Depp había declarado que desconocía las leyes australianas y que las habían incumplido de forma involuntaria.



Heard y Depp, quien entonces estaban casados, divulgaron un vídeo expresando su remordimiento por lo sucedido y su respeto por las leyes australianas de cuarentena, que fue objeto de burla en redes sociales y medios locales.



Joyce llegó a decir que el intérprete parecía estar en una audición para la película "El padrino", a lo que Depp respondió que el político australiano había sido "concebido con un tomate" en referencia a la tez colorada de su rostro.