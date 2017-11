Marroquín: “Las series han glorificado a Pablo Escobar”

EFE

Cannes.- Cansado de la “versión distorsionada” que las series ofrecen sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, su hijo Juan Pablo cuenta su propia verdad en un documental en el que, dice, ha perdido por primera vez el miedo a hablar.



“Es una realidad inocultable que muchos de los enemigos de mi padre se han terminado asesinando entre ellos, y esto me ha dejado un poco más de margen para poder hablar de cosas que, claramente, estaba amenazado de no poder revelar”, explicó.



“Escobar Exposed”, que se estrenó en Cannes, Francia, cuenta principalmente con su testimonio, con el de su madre, “Tata”, y con imágenes de sus archivos familiares nunca difundidas hasta ahora.



Versión



El hijo mayor del jefe del Cartel de Medellín, que adoptó el nombre de Juan Sebastián Marroquín y reside en Argentina tras su muerte en 1993, pretende refutar las historias que han circulado hasta ahora sobre Escobar, como demostrar que no fue abatido en su intento de huida de un cerco policial, sino que se suicidó.



Afirma que no pretende lavar su imagen —“probablemente la esté ensuciando más porque estoy contando historias aún peores de las que se conocen”—, pero sí acabar con ciertas “mentiras” y con el mensaje “irresponsable” que, en su opinión, transmiten series como “Narcos”, de Netflix.



“Le han agregado un ‘glamour’ que no tiene. Se ha glorificado la actividad criminal de Pablo Escobar. Yo no me opongo a que se cuenten historias, pero sí a que se haga con semejante sentido de irresponsabilidad”, apuntó.



Dijo que de Escobar aprendió las consecuencias “de una tremenda violencia que dejó esparcida por todo un país y que hoy nos cuesta mucho como sociedad”, pero también “acerca de su generosidad y de su gran capacidad empresaria, de su amor indiscutible por la familia”.



Pero haber vivido esa realidad le hace afirmar que nadie mejor que él para desmitificar la imagen que de él se ha dado hasta ahora.



“Fui la primera persona que tuvo la posibilidad de ser Pablo Escobar 2.0 y elegí un camino opuesto, porque soy muy consciente de las consecuencias de ingresar en un mundo como ese”.

Obras

Juan Sebastián Marroquín (Medellín, 1977) ha escrito dos libros sobre su experiencia (“Pablo Escobar, mi padre” y “Pablo Escobar, in fraganti”) y participó en el documental “Pecados de mi padre“, pero cree que esta es la primera vez que puede “revelar con hechos, evidencias y testimonios lo que verdaderamente sucedió”.