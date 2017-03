La actriz Jane Fonda fue violada y abusada sexualmente cuando era niña

08:20 AM La revista The Edit preparó una edición especial con la participación de la intérprete, por ser considerada un símbolo de la lucha feminista

Redacción web / EFE

EEUU.- El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y la revista The Edit preparó una edición especial con la participación de la actriz Jane Fonda, por ser considerada un símbolo de la lucha feminista.

La también actriz Brie Larson, fue la encargada de realizar la entrevista. Sin embargo, no esperaba que Fonda hiciera una gran revelación durante la cita, reseñó EFE.

Mientras conversaban sobre los efectos de la sociedad patriarcal en su vida, Fonda manifestó que “para demostrarte hasta qué punto el patriarcado puede afectar a las mujeres, yo he sido violada, he sido abusada sexualmente de niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe, y siempre pensé que era culpa mía, que no hice o dije lo adecuado”.

Asimismo, prosiguió comentó que conoce a chicas jóvenes que han sido violadas y que ni siquiera saben que lo fueron.

La ganadora de dos premios Oscar finalizó asegurando que uno de los mayores logros que ha tenido el movimiento de la mujer, es enseñar que las violaciones y abusos no son culpa de las afectadas.