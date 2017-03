Cirque du Soleil adaptó música de Soda Stereo en el escenario

04:45 PM El estadio Luna Park de Buenos Aires fue testigo en la noche de este jueves del particular reencuentro del público argentino con el trío que durante 15 años

Redacción / El Nacional

Puerto La Cruz.- 10 años después de su despedida definitiva, la banda argentina Soda Stereo ha dado un nuevo giro de tuerca.

Las acrobacias, contorsiones, columpios y ciclos gigantes del emblemático Cirque du Soleil elevan desde hoy sus canciones a un planeta donde la nostalgia, la belleza y la emoción se dan la mano.

No cabía ni un alfiler. Y no es para menos. El estadio Luna Park de Buenos Aires fue testigo en la noche de este jueves del particular reencuentro del público argentino con el trío que durante 15 años, en plena efervescencia de los 80 y 90 del pasado siglo, puso patas arriba el panorama del rock de toda Latinoamérica.

Un total de 35 artistas en escena, acompañados de un vestuario de estética espacial, futurista y multicolor, fueron los encargados de transportar a las miles de personas congregadas en números con diábolos, saltos estratosféricos y cuadros visuales únicos, a un lugar en el que los mayores éxitos de la banda y algunas de sus canciones de culto cobraron otra dimensión.