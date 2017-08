Criollo se hace un espacio en la comedia virtual

Redacción

Puerto La Cruz.- Nangel Giménez cruza fronteras con su trabajo. Como actor, productor, escritor y director de piezas teatrales ha recorrido diferentes lugares del mundo, aunque hoy en día está radicado en Miami.

Lleva un año sumergiéndose en el mundo digital con videos de comedia que monta Instagram, donde ya cuenta con más de 48 mil seguidores, y en paralelo, colabora con influencers popularizados por propuestas humorísticas, como @markomusica.

“Mi experiencia en teatro me ha ayudado mucho para desenvolverme y realizar los sketches. En lo que realmente me enfoco es en que el seguidor se sienta identificado con la situación que se representa. Mucha gente cree que hacer un vídeo es grabarse simplemente y no, requiere de una buena producción para que sea popular”.

- ¿Cómo ha sido la experiencia con el teatro?

- La falta de oportunidades y espacios nos obligó a crearnos un espacio nosotros. Todo se inició con “Yo sí monto cacho, ¿y tú?”, que fue un gran éxito. Por lo que decidí, junto a mi socio, crear más obras que dieran un mensaje positivo en clave de comedia y que fuera aplicable en la práctica.

- ¿Su género es la comedia?

- Desde que estaba en el colegio trataba de sobresalir haciendo reír a la gente. Ya habiendo incursionado en otras ramas del entretenimiento, creo que la comedia es con la que más cómodo me siento.

- ¿Tiene algún proyecto en este momento?

- Acabamos de presentar “Yo sí monto cacho, ¿y tú?”. Espero poder mostrar mi stand up comedy este mismo año.

- ¿Qué le falta por hacer?

- Me gustaría hacer cine, pero no es algo en lo que pienso frecuentemente, trato de crear un buen contenido en redes sociales, que pueda trascender en el tiempo.

- ¿Ha contemplado regresar a Venezuela?

- Mi sueño es presentarme nuevamente en mi país, reunir a los actores que en algún momento me tendieron la mano sin yo ser conocido y hacer un gran show en el Aula Magna de la UCV.