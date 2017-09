Kate Walsh reveló que le extirparon un tumor cerebral

09:05 AM La reconocida actriz de la serie estadounidense, Grey's Anatomy confesó que hace dos años fue operada para extraerle la protuberancia

Diario El País

EE.UU.- Kate Walsh, conocida por ser una de las médicos más envidiadas de la serie Grey's Anatomy, por tener al doctor Derek Shepherd (Patrick Dempsey) como marido en las primeras temporadas, confesó que hace dos años fue diagnosticada con un tumor cerebral.

"Cuando la neuróloga me lo dijo, simplemente estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado", reveló la actriz de 49 años.

"Gracias a Dios se descubrió a tiempo y me hice una resonancia magnética porque resultó que tenía un tumor cerebral muy grande en mi lóbulo frontal izquierdo. Tres días después me lo extirparon en quirófano", indicó.

Walsh recordó que todo comenzó a principios del año 2015, cuando se sentía constantemente agotada. "Trabajaba mucho, quizás 80 horas a la semana, y muy duro, entonces el cansancio era algo normal. Y pensé: ‘Vale estoy cansada, voy a cambiar mi rutina de ejercicios y voy a caminar y a hacer senderismo", contó.

Sin embargo, todo se complicó cuando comenzaron otros síntomas añadidos al cansancio. Su profesor de pilates notó que su lado derecho se inclinaba más de lo normal en las clases, y cuando conducía notaba que se desviaba sin querer hacia el carril derecho. Pero no fue hasta el mes de abril de ese año cuando la actriz se preocupó seriamente al notar problemas de cognición.

“Tenía afasia, pero no solamente no encontraba las palabras para expresarme, sino que no podía terminar las frases. Entonces empecé a alarmarme”, dijo.

“Me encanta trabajar duro y hacer muchas cosas a la vez, pero esto fue una lección increíble. Hice exactamente lo que los doctores me dijeron que hiciera y pregunté todas mis dudas. Recibí mucho apoyo y me tomé mi tiempo”, detalló la actriz.

Después de nueve meses de descanso, Walsh volvió al trabajo y ya ha grabado varios proyectos, entre ellos la película Girls Trip y la serie Por trece razones. Aunque todavía hay largos días de rodaje en su agenda, la intérprete se asegura dormir lo necesario por la noche y no sobrepasar sus propios límites.