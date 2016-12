Latinos animarán en ceremonia de los Globos de Oro

Redacción Web

Caracas.- El domingo 8 de enero se entrega el reconocimiento de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a la industria del cine y la televisión, los Globos de Oro. La ceremonia, a desarrollarse en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California (Estados Unidos), no solo contará con Steven Carrell y Anna Kendrick para presentar las estatuillas.

Por medio de su cuenta Twitter, los Globos de Oro indicaron que se suman a la conducción la ganadora del Oscar por "Room", Brie Larson, así como Sofía Vergara, de la premiada comedia de ABC "Modern Family".

De igual modo, indicaron que participarán en la conducción las actrices Mandy Moore ("This is Us", "Entourage", "Grey's Anatomy") y Zoe Saldaña ("Star Trek", "Guardians of the Galaxy", "Live by Night").

¿Habrá más presentadores en los Globos de Oro 2017? Variety indica que sí y añade a la lista otros nombres, como Drew Barrymore, Jeffrey Dean Morgan y Laura Dern. The Hollywood Reporter indica que, además, se harán presentes para esa labor Matt Damon, Goldie Hawn, Diego Luna, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Amy Schumer, Justin Theroux y Milo Ventimiglia.