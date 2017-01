Mariah Carey no pudo seguir la pista y se bajó del escenario

09:50 AM La cantante empezó a perder el hilo a la hora de interpretar dos de sus propios temas, "Emotions" y "We Belong Together"

Estados Unidos.- Mariah Carey no la tuvo fácil en Nochevieja, tras una pifia durante su actuación en el programa de ABC 'Dick Clark's Rocking Eve 2017'.

La diva del pop protagonizaría el momento estelar del programa y la protagonista de la última media hora del evento antes de dar la bienvenida a 2017. Mariah Carey desafió a las gélidas temperaturas de Nueva York con un minúsculo body color carne y pedrería que dejaba poco lugar a la imaginación, reseñó FórmulaTV.com

La cantante empezó a perder el hilo a la hora de interpretar dos de sus propios temas, "Emotions" y "We Belong Together".

Con el primero, la diva tenía dificultad para oír por el auricular la pista de audio que los espectadores escuchaban, y empezó a ofrecer contexto histórico sobre su tema mientras pedía a los técnicos "que arreglaran los monitores". "Esta canción fue directa al número 1, es todo lo que diré", afirmaba la diva intentando mantener la compostura mientras intentaba seguir la coreografía.

Ya con "We belong together" había momentos en los que se escuchaba sonar la voz de Carey y ella era incapaz de seguir el movimiento con sus labios, mientras que la pista de audio parecía incompleta. Ante la situación, no dudó en decir: "las cosas no van a mejor", antes de darse la vuelta y dejar a todos plantados minutos antes de recibir 2017.