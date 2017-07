Revelan nominados a los Teen Choice Awards 2017

Redacción

Los Ángeles.- Los organizadores de los Teen Choice Awards revelaron una nueva lista de nominados, a menos de un mes de haber publicado la primera ronda de posibles ganadores de cada categoría.

Antes de que los ganadores de las tablas de surf sean anunciados en agosto, los fanáticos tendrán el poder de votar en Twitter y vía online, por medio de la página web, desde este miércoles.

Nominados

Para Estrella revelación de Televisión compiten Chrissy Metz (“This is Us”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”), K.J. Apa (“Riverdale”), Lili Reinhart (“Riverdale”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) y Ryan Destiny (“Star”).

A la Mejor Canción Pop se postulan “24K Magic”, de Bruno Mars; “Closer” de The Chainsmokers; “Don’t Wanna Know”, de Maroon 5 ; “Love on the Brain”, de Rihanna; “Shape of You”, de Ed Sheeran y “Stay”, de Zedd y Alessia Cara.

La Mejor Canción de Verano se decidirá entre “Bad Liar”, de Selena Gomez; “Castle on the Hill”, de Ed Sheeran; “Despacito” , de Luis Fonsi y Daddy Yankee; “Malibu” , de Miley Cyrus; “Stay”, de Zedd y Alessia Cara y “That’s What I Like”, de Bruno Mars.

Para Mejor Artista Femenina de Verano están nominadas Camila Cabello, Halsey, Katy Perry, Lorde, Miley Cyrus y Selena Gómez. En el mismo rango, pero masculino, se listan Harry Styles, Justin Bieber, Liam Payne, Niall Horan, Shawn Mendes y Zedd.

Ceremonia

El 18 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Teen Choice Awards en Los Ángeles.