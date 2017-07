Carlos Baute y su esposa están en la dulce espera

10:26 AM El anuncio lo hizo la pareja del intéprete, Astrid Klisansde, de manera simultánea en su blog Sincerely me y en su cuenta de Twitter @AstridKlisans

Redacción web

España.- La esposa del cantante venezolano Carlos Baute, la criolla Astrid Klisans, anunció hoy que esperan a su segundo hijo. La pareja está radicada en España.

El anuncio lo hizo de manera simultánea en su blog Sincerely me y en su cuenta de Twitter (@AstridKlisans ). “Estamos muy felices de compartir con todos vosotros que estamos embarazados por segunda vez!!!!!!! #VamoASer4”, escribió la presentadora caraqueña de descendencia letona en la red social, al pie de esta fotografía.

Klisans dijo que “ahora me encuentro tranquila y feliz, ¡¡¡inmensamente feliz!!!, disfrutando como nunca de mi pequeño Markuss y nuestro primer verano juntos. Carlos a tope de conciertos y nosotros persiguiéndole en la medida de lo posible (no me gusta inventar mucho cuando estoy embarazada jijiji)”.