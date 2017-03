"Chyno" alista su primer tema en solitario durante su "descanso saludable"

En medio de la grabación en Miami (EE.UU.) del videoclip de la que será su primera canción como solista, "Quédate conmigo", el cantante aseguró en entrevista con Efe que las rutas por separado que los integrantes del dúo han tomado tiene que ver con un "descanso saludable" y dedicarse a proyectos individuales.



Jesús Alberto Miranda Pérez aseguró que "no ha pasado nada" entre él y Miguel Ignacio Mendoza Donatti, Nacho Mendoza, tras las especulaciones desatadas sobre un posible fin del grupo, en especial tras la aparición por separado que cada uno hizo durante la ceremonia de los premios Lo Nuestro, celebrada en Miami la semana pasada.



El cantante aseveró que si algo así sucede "los primeros en enterarse" serán los seguidores de la agrupación, ganadores de un Grammy Latino en 2010 a mejor disco urbano por su álbum "Mi niña bonita".



El pasado 24 de febrero, durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, el manager del grupo, Pablo Villalobos, colgó en una red social una imagen de él con Chyno, junto al mensaje: "Aquí comenzó todo, aquí termino todo y aquí comienza todo de nuevo".



La afirmación ha sido considerada por los medios como una suerte de anuncio de la separación del dúo y que Chyno Miranda sigue una ruta solista, de la mano de Villalobos.



Y poco después, en una zona industrial a las afueras de Miami, el venezolano graba por estos días algunas escenas del video de "Quédate conmigo", en el que participan Wisin y el dúo Gente de Zona y con el que dará el pistoletazo de salida a su nueva carrera en solitario, bajo el nombre de Chyno Miranda.



"La combinación de estilos que están presentes en esta canción han hecho una sabrosura de tema, y estamos locos porque salga a la calle y porque todo el mundo la pueda escuchar", apuntó durante un descanso del rodaje.



La canción, producida por Motiff y compuesta por Wisin, es la primera piedra de un camino artístico, en paralelo a Chino y Nacho, que el cantante está "aprovechando al máximo", según dijo, al mismo tiempo que en 2017 se embarcará en nuevos proyectos.



"Cualquier oportunidad hay que aprovecharla", expresó el cantante sobre este nuevo momento de su carrera artística.



En su nueva andadura musical, Chyno Miranda ha encontrado el apoyo de la industria y de colegas de profesión, como es el caso del rapero puertorriqueño Wisin, cuyo futuro con su pareja artística, Yandel, por ahora se encuentra aparcado.



"Hace diez años no tenía la mentalidad que tengo hoy y creo que en la vida hay etapas y las etapas hay que vivirlas", señaló el boricua, quien a fines del año pasado editó su sencillo "Vacaciones".



Recordó que cuando "cantaba con Yandel lo disfrutaba al máximo" y "amaba muchísimo lo que hacía".



"Pero también amo cantar solo ahora, así que creo que lo más importante es llevarle al público el respeto y la calidad musical que se merece", agregó, para luego mostrarse seguro de que si finalmente Chino y Nacho se separan de manera oficial ambos "van a estar muy bien".



A Chyno no le ha molestado, tal como dijo a Efe, que se cuestione el futuro del dúo y entiende las reacciones de los seguidores de la agrupación, cuyo primer disco "Época de reyes" (2008) les abrió las puertas en su Venezuela natal.



A pesar de que ya cuenta con varias canciones de su autoría, Chyno Miranda cree que todavía "es prematuro" pensar en editar un álbum como solista.



Entre sus proyectos inmediatos por ahora figura rodar una película y planificar una posible gira musical. Pero siempre en la música.



"Nosotros lo que sabemos hacer es música", explicó. EFE