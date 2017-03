Enrique Iglesias descansa en Marrakech invitado por el productor RedOne

Iglesias parece relajado y sonriente en una foto junto al productor, quien la publicó en su cuenta de instagram y donde ha recibido miles de "likes" (me gusta).



"Hermano, gracias por visitarme en Marrakech. Como siempre, fue la bomba", comentó RedOne, productor de Iglesias y otras estrellas del mundo de la música como Lady Gaga, Jennifer López y Pitbull.



Iglesias estuvo alojado en el lujoso Hotel Royal Mansur, situado en plena medina de la ciudad ocre, al sur de Marruecos.



En ese mismo hotel, RedOne recibió recientemente al rey Mohamed VI, con quien también se fotografió cuando llevaba una atrevida chaqueta que fue muy comentada.



La amistad de RedOne e Iglesias se remonta a varios años. Han colaborado en varios trabajos como Euphoria, así como en el último éxito de RedOne: "Don't you need somebody", al que Iglesias prestó su voz, junto a otros famosos amigos del productor como Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal.