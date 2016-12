Estas parejas de Hollywood tienen una década juntos

09:00 AM Hace menos de dos años, la actriz Angelina Jolie dijo que su relación con Brad Pitt no iba a tener un divorcio como final, pero la historia fue otra.

Redacción Web

Puerto La Cruz.- Hace menos de dos años, la actriz Angelina Jolie dijo que su relación con Brad Pitt no iba a tener un divorcio como final. "Estaríamos juntos hasta el final de nuestros días", declaró.

Pero, el pasado mes de septiembre, estas estrellas de Hollywood anunciaron su separación. Fue Jolie, a través de sus abogados, quien le pidió a Pitt terminar con su unión tras 12 años juntos. Así acabó esta historia de amor conocida como “Brangelina”.

La ruptura de ambos artistas ha sido la más polémica del último lustro, incluso ha acaparado las primeras páginas de muchas revistas y periódicos en el mundo por las especulaciones sobre los motivos que llevaron a Jolie a introducir la demanda de divorcio.

Pero no todas las parejas famosas tienen finales infelices, pues en Hollywood hay una larga lista de matrimonios que demostraron que pueden seguir juntos por mucho tiempo. Aquí te presentamos 10 de ellas.

Samuel L. Jackson Y Latanya Richardson.

Se conocieron en la universidad en 1974 y se casaron en 1980. Él se convirtió en una estrella en "Pulp fiction”, mientras que ella obtuvo una nominación a los premios Tony por "A Raisin in the Sun", en 2014.

Goldie Hawn Y Kurt Russell

La actriz de “Private Benjamin” tuvo dos matrimonios fallidos antes de encontrarse, en 1983, con la estrella de “The tango & cash”. Kurt Russell se divorció de su primera esposa ese año y luego se casó con Goldie.

Jamie LEE CURTIS Y CHRISTOPHER GUEST

Jamie Lee Curtis conoció a Christopher Guest de una manera muy peculiar. “Yo sabía que mi marido era el indicado para mí tan pronto como vi una foto de él en una revista”, dijo Curtis.

Tom Hanks Y Rita Wilson

Tom Hanks y Rita Wilson se conocieron en el set de grabación de la comedia “Bosom Buddies” y se casaron en 1988. ”Rita me ha enseñado lo que es el amor”, dijo Hanks sobre su segunda esposa.

John Travolta Y Kelly Preston

Preston vio a Travolta en “Grease” y “Saturday Night Fever” y le dijo a su instructor de baile: “Me voy a casar con el hombre de la película”. Llegaron al altar en 1991 después de que trabajaron juntos.

Kevin Bacon Y Kyra Sedgwick

Kyra y Kevin se conocieron en 1987 en el rodaje de una serie de televisión y se casaron al año siguiente.

“Tengo un matrimonio que es sólido”, dijo Kyra en 2003, a una revista.

Will Smith Y Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett se presentó en una audición para interpretar a la novia de Will Smith, en la comedia de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air”, en 1994. No consiguió el papel, pero sí al hombre de su vida.

Sarah Jessica Parker Y Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker, protagonista de “Sex and the city”, lleva 19 años casada con Matthew Broderick, la estrella de the “Ferris Bueller’s day off”. La pareja tiene tres hijos y han atravesado varias dificultades.

Michael Douglas Y Catherine Zeta Jones

Zeta Jones, quien se casó con Douglas en 2000, dijo a principios de este año que cree que “la gente hoy en día tira muy rápido la toalla” en las relaciones. La pareja se separó brevemente en el año 2010.