Estos tuits causaron polémica durante 2016

Puerto La Cruz.- El Twitter es una de las plataformas de comunicación más populares del mundo porque le permite a sus usuarios expresarse sin restricciones.

Fueron muchos los tuits que causaron polémica este año, debido a los comentarios un tanto subidos de tono que generaron conmoción y rechazo en las redes sociales. Varios de sus protagonistas fueron la burla de sus seguidores.

Alfredo Casero (@Caserocosas)

Alfredo Casero generó una gran polémica al volcar en las redes sociales su opinión sobre el caso de la bloguera Carolina Aguirre, quien durante un fin de semana contó su desgarradora historia en una columna del diario La Nación (Argentina). "Me niego por ser hombre, a que me metan en la misma bolsa de golpeadores e hijos de puta. Hay mujeres muuuy malas, muuy resentidas también", escribió haciendo énfasis en su historia personal. "Un hombre no escribiría, o mejor, tiene prohibido escribir sobre lo que una mujer puede hacerle”.

Los Tuits De Sumito Estévez @Sumitoestevez

El chef venezolano Sumito Estévez publicó un polémico mensaje en su cuenta de la red social Twitter que fue duramente criticado por sus seguidores, quienes lo tildaron de insensible por promover el maltrato animal. “Buscando en Internet repelentes naturales para perros. Los callejeros ya son epidemia en Margarita y rodar en bicicleta se ha vuelto rudo”, tuiteó el cocinero, quien recibió después unas duras respuestas, como la de la usuaria @Curiosa: “La verdadera epidemia es la ignorancia humana, ‘patético’”.

Vladimir Padrino López (@vladimirpadrino)



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló a través de su cuenta en Twitter que a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no le corresponde “dilucidar, y menos aún convertirse en árbitro de las decisiones o dictámenes del TSJ”. “Es menester excluir a la Fanb de esta diatriba generada por sectores políticos que de manera tendenciosa y manipuladora pretenden inmiscuirla en lo que no le corresponde”, escribió en la red social. Estas declaraciones generaron polémica entre los venezolanos,quienes repudiaron sus comentarios.

Winston Vallenilla (@vwinstonv)



El presidente de Televisora Venezolana Social (Tves), Winston Vallenilla, dio su opinión con respecto al discurso que ofreció el intérprete Miguel Ignacio Mendoza, "Nacho", durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) realizada con motivo del Día de la Juventud. A través de su cuenta en la red social Twitter, Vallenilla rechazó las palabras del cantautor venezolano. "Mi más rotundo rechazo a lo que dijo @nacholacriatura del legado del Comandante Chávez, del presidente Maduro y de Venezuela. #QueFacilHablarPajayVivirEnMiami", escribió.

Karla Canto (@karlacantof)



El cantante Sixto Rein se volvió tendencia en Twitter luego que se destapara una supuesta infidelidad de su esposa, lo cual hizo que esta red social estallara sobre el tema. Todo empezó cuando una usuaria identificada como Karla Canto, mencionó a Sixto Rein en varios mensajes con una fotografía de una pareja tomada de la mano, que la tuitera decía que era la esposa del intérprete anzoatiguense con su amante.

Mariam Habach (@mariamHabach)



La próxima representante de Venezuela en el Miss Universo habría publicado comentarios que causaron mucho descontento en sus seguidores. Habach fue centro de polémica en las redes sociales, tras escribir varios mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre temas como la homosexualidad, la pobreza y sobre la localidad de El Tocuyo, estado Lara. La reina de belleza colgó comentarios muy fuertes sobre la homosexualidad, que generaron rechazo en la comunidad Lgbt.

Malena Pichot (@malepichot)



Una de las cuentas más polémicas este año en Twitter fue la de @malepichot, una irónica humorista que escribió picantes mensajes tras la marcha que se realizó en Rosario (Argentina) y que terminó con disturbios. Ante esto, Malena Pichot publicó en su perfil de la red social del pajarito azul ácidos tuits que provocaron la ira de varios usuarios. Algunos de los polémicos mensajes decían: "A ver cómo justificas vos que el aborto no sea legal". "Ojalá las violaciones indignaran tanto a los vecinos como las paredes pintadas".