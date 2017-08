Imagen de Fonsi en campaña turística de Puerto Rico causa disputa

EFE

San Juan, Puerto Rico.- La recién anunciada campaña del Gobierno de Puerto Rico para promocionar la isla con el cantante Luis Fonsi y su éxito mundial de "Despacito" provoca diferencias entre los representantes de Daddy Yankee por no incluirlo en el proyecto.



Desde que el gobernador, Ricardo Rosselló, junto a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), anunciara el pasado martes que el tema será parte de las iniciativas para promover a la isla como destino turístico en el exterior ha provocado reacciones en el círculo del reguetonero, entre ellos, su abogado, Edwin Prado.



Según dijo hoy Prado, el equipo de trabajo de Daddy Yankee inició conversaciones en mayo pasado mediante correo electrónico con el director ejecutivo de la CTPR, José Izquierdo, para incluir a su cliente en alguna campaña de promoción turística.



Sin embargo, tras varias conversaciones entre Prado y la CTPR, la agencia gubernamental no incluyó al artista en la campaña, por lo que el equipo le exigió que no utilizaran la imagen del artista en el proyecto, aunque en la rueda de prensa del gobernador se vio la cara del reguetonero.



"Allá Turismo negoció utilizar el tema sin Yankee. Es un 'Despacito' de Fonsi solo con Erika Ender", dijo Prado mencionando a la compositora panameña, quien ayudó a componer el tema junto a Fonsi.



Durante el anuncio oficial el martes pasado, Izquierdo dijo que Fonsi es el embajador oficial de la isla ante el mundo, lo que redundará en que Puerto Rico obtenga una amplia visibilidad en la gira de conciertos del cantante, "Love & Dance World Tour".



El acuerdo entre Fonsi y el Gobierno local, que se cree que alcanza los 700.000 dólares, incluye la adquisición de los derechos de uso de la canción, el derecho de uso de la imagen del artista y otros beneficios tangibles que han sido negociados con el objetivo de dirigir al consumidor a considerar tomar unas vacaciones en Puerto Rico.



La CTPR, además, utilizará el tema "Despacito" y la imagen de Fonsi en vídeos de 15, 30 y 60 segundos, publicidad digital, publicaciones en redes sociales y concursos dirigidos al consumidor, entre otros, a fin de generar actividad y tráfico hacia el sitio en internet SeePuertoRico.com.



Izquierdo, sin embargo, dijo en entrevista con el periódico "Primera Hora" que originalmente se consideró incluir a ambos artistas, "pero en esta etapa utilizamos a Luis Fonsi y su canción", y que posteriormente incluirán a Daddy Yankee en otra etapa.



"Dicen que están negociando, pero es falso. Es una campaña que se están inventando y con Yankee no será. Hasta el momento no hay ninguna negociación", refutó Prado.



El éxito de "Despacito" llegó a empatar recientemente con "La Macarena" (1996), del dúo español Los del Río, al cumplir 14 semanas en la primera posición en la lista Hot 100 de Billboard.



De la misma manera, "Despacito" también se mantuvo en el primer lugar en las listas Hot Latin Songs, Latin Digital Song Sales y Latin Streaming Songs por decimoctava semana consecutiva.



El tema romperécords también tiene la distinción de ser la canción más reproducida en "streaming" de todos los tiempos.