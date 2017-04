Natalia Streignard niega ser venezolana

Redacción Web

La actriz Natalia Streignard, mejor conocida por interpretar el papel protagónico en la novela "Mi gorda bella" ofendió a muchos de sus seguidores en Instagram al responder bruscamente a una crítica por no haberse pronunciado con respecto a los hechos de violencia registrados recientemente en Venezuela. Aparte de defenderse por un comentario negativo hacia una fotografía de su cuerpo en traje de baño, escribió la frase "Para su información, yo no soy venezolana". Esto generó diversas reacciones en las redes, incluyendo la de la cantante boricua Olga Tañón, quien publicó una imagen con texto en la que se lee "Por el apoyo que me ha dado el pueblo venezolano soy orgullosamente venezolana, (así) el pueblo esté en fiesta o en desgracia. Porque tu apoyas a los que su apoyo te dieron, en las buenas y en las malas".

Posteriormente, la actriz publicó otra imagen en la que se disculpa por haber ofendido a tantas personas, y argumentó que con su comentario (que aceptó como impulsivo) se refirió solamente al sitio de su nacimiento. Agregó que espera que la situación del país mejore muy pronto.

Cabe destacar que Streignard nació en España, pero vivió en Venezuela desde los tres años de edad y se lanzó al estrellato en el mismo país.