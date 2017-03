Norkys Batista: A Venezuela le hace falta “una mujer con guáramo"

07:58 AM La protagonista del monólogo "Orgasmos" durante una entrevista para el programa Primera Página de Globovisión, aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre la situación del país

Redacción Web/ Vía Notitarde

Puerto La Cruz.- La actriz Norkys Batista, durante una entrevista para el programa Primera Página de Globovisión, aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre la situación política y social que experimenta el país.

La modelo dijo que a Venezuela le hace falta “una mujer con guáramo que sepa llevar las riendas” y agregó que urge que la Nación deje de depender de un hombre para salir adelante.

“Al país le hace falta organización, disciplina, carácter, normas, reglas, morales, valores… Le hace falta una mujer con guáramo, no sé si sea yo, pero le hace falta”, señaló la actriz que actualmente trabaja en dos proyectos teatrales: Reina Pepiada y Orgasmos.

La actriz expresó su orgullo por ser venezolana y sobre todo mujer luchadora y con guáramo.

“Las mujeres venezolanas somos luchadoras, tenemos tiempo para hacer de todo, me siento orgullosa de ser mujer, damos viday sin nosotras el universo no estuviera lleno de seres humanos. Sin las mujeres no hay vida", aseveró Batista.