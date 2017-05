Sascha Fitness reveló en el Día de las Madres que está embarazada

Redacción

Puerto La Cruz.- Sascha Barboza, mejor conocida como Sasha Fitness, reveló este Día de las Madres que suma 14 semanas de embarazo.

Barboza publicó en su perfil de Instagram la noticia y montó un video en su cuenta oficial de Youtube explicando los detalles de su nueva aventura.

"La felicidad que siento no me cabe en el pecho y me encanta poderla compartir por fin con ustedes", escribió la venezolana.

Sascha informó en octubre de 2016 que había sufrido una pérdida y que ello le había afectado mucho. Sin embargo, comentó que seguirá con su trabajo desde la perspectiva de una madre.

"Por supuesto voy a documentar todo este embarazo, darles tips, guías para alimentación durante el embarazo, rutinas. Esto se va a poner muy divertido", expresó la experta fitness.