Tom Hanks se estrenará en la literatura con libro de relatos cortos

Redacción

Puerto La Cruz.- Tom Hanks, ganador de dos premios Oscar consecutivos por sus interpretaciones en Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), enfrentará un nuevo reto en el arte de la literatura.

A través de un comunicado difundido por la editorial Alfred A.Knopf, el actor estadounidense anunció que publicará su primer libro de ficción: Uncommon Type: Some Stories.

Hanks relacionó su afición por coleccionar máquinas de escribir antiguas y la escritura en 17 cuentos, reunidos en el volumen que se estrenará el 24 de octubre.

La obra estará a la venta en Estados Unidos y el Reino Unido y los derechos edición ya se vendieron a siete países. Le tomó dos años escribirlo.

En 2014 Tom Hanks publicó un texto de ficción en la revista The New Yorker, titulado Alan Bean Plus Four. El cuento que llamó la atención de Sonny Mehta, editor del sello Alfred A.Knopf.