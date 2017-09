Artistas acuden a redes sociales con mensajes de apoyo a Puerto Rico y México

EFE

Miami, EE UU.- Varios cantantes y actores latinos se han volcado hoy a las redes sociales para compartir mensajes de apoyo a Puerto Rico y México, países afectados por sendos desastres naturales que solo en el segundo ha dejado al menos 225 muertos.



El paso del huracán María por Puerto Rico, que tocó tierra hoy con categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 250 km/h, así como el terremoto que el martes sacudió con violencia el centro de México, motivó al cantante Marc Anthony a expresar su solidaridad con ambas naciones.



"El poder de la oración es inmenso, seguimos orando por Puerto Rico y México. Estamos con ustedes", escribió en Twitter el salsero, nacido en Nueva York de padres boricuas.



El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió con sus seguidores en Twitter sus preocupaciones por la situación que vive Puerto Rico, tras haber enviado horas antes un mensaje de apoyo para la isla, México y el Caribe.



"No puedo dormir. Mi mente está en Puerto Rico, con mi gente. Somos fuertes. Reconstruiremos. Unidos", es el más reciente mensaje que ha escrito en la red social el cantante, quien debió cancelar una presentación que tenía hoy en el zócalo de la Ciudad de México.



"Estoy con ustedes en alma y pensamiento", escribió Martin en una nota compartida en su cuenta, en la que envió su "fuerza y solidaridad a cada una de las personas afectadas".



El músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, también boricua, ha utilizado sus redes sociales para compartir información sobre cómo realizar donativos a favor de México y para los afectados por el paso del huracán María en el Caribe.



"Este nudo en mi estómago no va a ninguna parte. Este temor, este apagón, silencio de radio. Vamos a estar listos para ayudar como sea posible", escribió en Twitter, en un mensaje en inglés, el autor de la premiada obra teatral "Hamilton".



Horas antes había señalado que no había escuchado de sus familiares en la isla desde el martes.



El cantautor Luis Fonsi dijo a Efe que siente "ansiedad" y "desesperación" al ver los efectos del paso hoy del huracán María por su natal Puerto Rico y del terremoto que azotó México este martes.



El cantante español Miguel Bosé publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes, fotografías y un video relativos a los desastres naturales que han sufrido México y Puerto Rico.



Una foto de una mano con el puño cerrado y pintada la mitad con los colores y símbolos de la bandera de México y la otra mitad con los de Puerto Rico va acompañada del siguiente mensaje del cantante: "El dolor no da tregua. Mi fuerza y apoyo a todas las familias que en estos momentos sufren. Un abrazo de consuelo y esperanza".



En un video colgado en la cuenta, un emocionado Bosé asevera que es "hora de organizar la ayuda" para los mexicanos afectados por el terremoto de este martes y anima a colaborar aportando lo que cada uno pueda, incluida "la esperanza", a una central de recogida.



Allí "mexicanos y personas comprometidas" se encargarán de organizar y distribuir los materiales, movidos únicamente por "el amor por nuestros semejantes y el deseo de actuar" frente al dolor.



Otro cantante español, Alejandro Sanz, publica una fotografía de la bandera puertorriqueña ondeando al viento con la etiqueta #PuertoRicoStrong, además de diversos mensajes sobre peticiones de ayuda para personas y lugares específicos afectados por el terremoto que sacudió México.



Sanz pidió además que no se gaste el dinero en armas sino en poner freno al cambio climático, haciéndose eco de una publicación de la organización Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por su sigla en inglés).



El colombiano Juanes dijo que México está en sus oraciones y compartió información de la Cruz Roja mexicana respecto a necesidades de ayuda y lugares de recogida.



"Pidiéndole a Dios todo poderoso por mis amadas hermanas, por mis amigos y por todo el que habita en mi bella isla", escribió por su parte la cantante Olga Tañón, de Puerto Rico.



"Rezando por todos y esperando que no tengamos una tragedia más que lamentar. ¡ARRIBA!", animó a su turno el salsero y actor panameño Rubén Blades, mientras que la actriz estadounidense de origen mexicano Cristela Alonzo también se sumó a los mensajes de apoyo para las víctimas en México y Puerto Rico.



"México es parte de mis raíces. Nuestra humanidad es evidente en tiempos donde tenemos que apoyar/ayudar a nuestros hermanos/hermanas", señaló la protagonista de la serie "Cristela".



El autor estadounidense Ben Stiller se acordó también de todos aquellos que pasan horas amargas en Puerto Rico y les envió "buenos pensamientos".