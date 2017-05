Pasatiempo convertido en labor

José Ángel Álvarez

Puerto La Cruz.- Flavio Andrés Brojanigo ha hecho uso de su manera particular de crear humor audiovisual y de sus ganas de despertar el interés de los internautas con el abordaje que da a temas muy diversos.

El barcelonés, de 27 años -ingeniero civil graduado en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, contó que hace casi dos años decidió seguir el camino de aquellos que suben videos en el portal web YouTube y hoy, según él, va por buenos pasos.

“Es mi único pasatiempo y lo que más me gusta hacer. Me inspiré en algunos expertos y los combiné. Claro, con originalidad. No podía creerlo cuando vi aumentar la audiencia. Te hace más responsable del contenido que subes”, dijo.

El youtuber, conocido como “Yolo” por su comunidad virtual -a la cual se refiere como un “ejercito de Yolitas y Yolotrolls”-, comentó sentirse orgulloso de haber superado el millón de seguidores en la red. Sin embargo, no se siente famoso.

“Creo que apenas estoy comenzando en esto y a darme a conocer. Es un trabajo duro y de mucho esfuerzo”, destacó.

Evolución

Brojanigo afirma que hay una gran diferencia entre sus primeros videos y los de hoy.

A su juicio, hoy demuestra mayor madurez frente a las cámaras y sus videos son de mayor calidad visual. Eso ha permitido que sus clips humorísticos, llenos de críticas o “trolleos” -como les llama- hayan pasado de ser una afición a una seria labor.

Cuenta que “por ahora” no tiene pensado dedicarse a otra cosa. “Ser youtuber es un trabajo. Una vez que alcanzas cierto nivel puedes vivir de ello”, aseguró.