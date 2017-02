Adele domina las principales categorías de los Grammy

Sus rivales en la categoría de mejor álbum del año eran Beyoncé ("Lemonade"), Justin Bieber ("Purpose"), Drake ("Views") y Sturgill Simpson ("A Sailor's Guide to Earth"), mientras que su contrincantes en el campo de mejor grabación eran Beyoncé ("Formation"), Lukas Graham ("7 Years"), Rihanna y Drake ("Work") y Twenty One Pilots ("Stressed Out").



"Beyoncé, te adoro, emocionas mi alma cada día desde que tengo 17 años. Quiero que seas mi mamá", dijo la cantante, que se convierte en la primera artista de la historia que logra hacerse con la victoria en esas categorías principales por segunda vez.



Sus otros dos triunfos de la noche llegaron en los campos de mejor actuación pop en solitario, por "Hello", y mejor álbum vocal pop tradicional, por "25".



El otro artista con cinco trofeos esta noche fue el británico David Bowie, fallecido en enero del año pasado.



Bowie se impuso en las categorías de mejor canción rock ("Blackstar"), mejor actuación rock y mejor álbum de música alternativa.



También se coronó en los campos de mejor diseño de empaque (compartido con el director artístico Jonathan Barnbrook) y mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica (junto a Tom Elmhirst, Kevin Killen, Tony Visconti y Joe LaPorta), todos ellos por su último disco de estudio, "Blackstar", el número 25 de su carrera.