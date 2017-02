Beyonce y Adele en duelo por el Grammy

Redacción Web / con información de La Vanguardia

Estados Unidos.- Los Grammy 2017, el evento musical más importante, tendrá lugar este domingo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.



Durante la gala, los ojos estarán puestos en Adele y Beyoncé, ambas nominadas a mejor grabación, mejor canción y mejor álbum del año.



James Corden, popularmente conocido por su programa The late late show y por cantar con sus “Carpool Karaokes”, será el encargado de conducir la gala.



"Estoy bastante nervioso ante este reto, muy asustado para ser sincero, pero voy a intentarlo y trataré de dar lo mejor de mí mismo”, confesó el británico a la revista People.



El presentador dejó otra cosa clara: no quiere polémicas. Y es que, al parecer, Kanye West, Justin Bieber y Drake estarían organizando un boicot porque la “actitud discriminatoria” de la organización hacia los artistas afrodescendientes.



Principales nominaciones



Beyoncé, que cuenta con nueve nominaciones, promete ser la principal protagonista de la ceremonia. Además la competición está servida ya que la diva del pop compite con su disco Lemonade en las tres principales categorías junto con Adele: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.



Drake, Rihanna y Kanye West siguen a Beyoncé con ocho nominaciones cada uno. Adele, con su exitoso disco 25, con un total de cinco nominaciones.



En cuanto al álbum del año, optan al galardón Purpose , de Justin Bieber; Views , de Drake; y la gran sorpresa: la cantante alternativa country Sturgill Simpson con A Sailor’s Guide to Earth .



Grammy honorífico



La legendaria Nina Simone, The Velvet Underground y Sly Stone recibirán los Grammy a la carrera artística en 2017, según anunció la Academia en diciembre del año pasado.



Nina Simone, que nunca recibió un Grammy durante su vida, era una joven prodigio del piano que, como afroestadounidense, fue desalentada a continuar con la música clásica.



Pese a los múltiples contratiempos a lo largo de su vida, la artista se convirtió en una de las cantantes más célebres del soul y en una firme activista por los derechos civiles, con temas clásicos como “To Be Young, Gifted and Black”.



The Velvet Underground , liderado por John Cale y el fallecido Lou Reed, revolucionó la música rock en la década de 1960.



El primer álbum de la banda, “The Velvet Underground and Nico”, fue producido por Andy Warhol y abordó temáticas como las drogas y el fetichismo sexual de una forma impensable hasta entonces.



Por su parte, Sly Stone, líder de Sly and the Family Stone, incorporó nuevos aires psicodélicos a la música funk. Se convirtió en una gran influencia para artistas que vinieron posteriormente, como Prince.