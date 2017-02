Bowie brilló en premios Brit con dos galardones póstumos (+ lista de ganadores)

EFE

Londres.- El legado de David Bowie brilló hoy una vez más en los Brit, los premios de la música británica, que reconocieron su álbum "Blackstar" como el mejor del año y a él de forma póstuma como mejor artista nacional masculino, tras su muerte en enero de 2016.

El recuerdo de la última vez que Bowie ganó un Brit, en 2014, todavía estaba fresco en la memoria del público británico. En aquella ocasión, la modelo Kate Moss se vistió de Ziggy Stardust, uno de los personajes más famosos de Bowie, para recoger el premio en su lugar.



La ausencia del músico, que murió de cáncer a los 69 años dos días después de publicar su último disco, pesaba más sobre el auditorio en esta ocasión.



"Si David pudiera estar aquí hoy, probablemente no estaría aquí hoy", dijo el actor Michael C Hall cuando subió a recoger el premio como mejor artista a expensas de "un hombre -afirmó- que nunca estuvo atado a nada más que a una imaginación sin fronteras".

Los Ganadores:

MEJOR ARTISTA BRITÁNICA FEMENINA: Emeli Sandé.

MEJOR GRUPO BRITÁNICO: The 1975.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICO MASCULINO: David Bowie.

ARTISTA BRITÁNICO REVELACIÓN: Rag’N’Bone Man

SINGLE BRITÁNICO DEL AÑO: “Shout Out to my Ex” de Little Mix.

PREMIO AL SUCESO INTERNACIONAL: Adele.

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL: Drake

MEJOR ARTISTA FEMENINA INTERNACIONAL: Beyoncé.

MEJOR GRUPO INTERNACIONAL: A Tribe Called Quest.

MEJOR VIDEO DE ARTISTA BRITÁNICO: One Direction por “History”.

ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO: David Bowie por “Blackstar”.