Bowie y Juan Gabriel triunfaron en Grammy y Grammy Latino

Bowie se llevó hoy cinco premios Grammy en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, toda una cosecha de galardones después de una trayectoria en la que, sin embargo, sólo se había alzado con un gramófono: el de mejor vídeo en formato corto por "Jazzin' for Blue Jean" (1984).



"Blackstar", el disco que editó el genio británico pocos antes días de fallecer a causa del cáncer, cosechó elogios unánimes y le dio hoy cinco Grammy: mejor actuación de rock y mejor canción de rock por el tema "Blackstar"; y mejor disco de música alternativa, mejor pack de grabación y mejor ingeniería de sonido para un álbum no clásico por el LP homónimo.



Además, Bowie se convirtió con estos cinco galardones en el artista más reconocido de la noche junto a su compatriota Adele, que arrasó en las categorías reinas de los Grammy (disco del año y álbum de pop vocal por "25"; mejor grabación, mejor canción y mejor actuación de pop solista por "Hello").



Por su parte, el divo de Juárez no había logrado ningún Grammy Latino hasta que, ya de manera póstuma, recibió el pasado noviembre dos de estos premios: el de mejor álbum del año y el de mejor disco vocal pop tradicional, ambos por "Los Dúo 2".



"Puede que haya sido un voto de justicia", observó Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación, tras la 17 edición de los Grammy Latino celebrada en noviembre en Las Vegas.



"Es un disco fantástico y me da absoluto placer que haya ganado esos premios", agregó.



Aunque no recibió ningún Grammy Latino en vida, Juan Gabriel obtuvo el premio honorífico "Persona del Año" de estos galardones en 2009 como aplauso a su brillante trayectoria.