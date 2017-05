Chyno Miranda reconoció que no estaba preparado para separarse de Nacho

07:53 AM El cantante aclaró los rumores que aseguran que fue el manager Pablo Villalobos quien propició la separación del dúo criollo

Redacción Web/ Vía Globovisión

Puerto La Cruz.- El cantante venezolano Chyno Miranda reconoció en una entrevista concedida al promaga "En íntimo", transmitido por por Globovisión, que no estaba preparado para separarse de Nacho.

Desde la ciudad de Miami, el artista brindó detalles de su vida personal y profesional.Confesó que no estaba preparado para la ruptura de "Chino y Nacho" hasta el punto tal de que "descuidó lo personal porque no era una prioridad", pero que tiempo después los nervios "se convirtieron en emoción" al ver las oportunidades que tenía sobre la mesa.

El cantante aclaró los rumores que aseguran que fue el manager Pablo Villalobos quien propició la separación de "Chino y Nacho". Afirmó que tampoco fueron diferencias económicas:

"Yo en mi compañero tuve un hermano de 15 años (...) Nunca fuimos los mejores amigos del mundo, pero teníamos un interés musical intenso muy importante", indicó.

En el espacio, Chyno declaró estar muy enamorado y con miras a un compromiso próximo con su novia Natasha.

Juego

"Jugaron con la amistad de Oscar y con la mía", así relató su experiencia con María Gabriela Chávez durante el funeral del presidente Hugo Chávez:

"Cuando el país comienza a entrar en la boca del lobo yo decidí no seguir con esa amistad porque no compartía la opinión con la que ella vivía (...) Yo fui a darle un abrazo a ella no porque había muerto el presidente de Venezuela, sino porque había muerto su papá. Cuando salimos (él y Oscarcito) a despedirnos de ella nos pidió que la acompañáramos a verlo, el lugar estaba lleno de cámaras y nunca nos lo dijeron", recordó.