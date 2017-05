Cristian Castro interrumpió su concierto para pedirle matrimonio a su novia

EFE

México.- El cantante mexicano Cristian Castro interrumpió un concierto en un palenque de Mexicali para pedir matrimonio a su novia, Carol Victoria Urbán, quien, dijo, es la "ilusión" de su vida.



"Quiero compartirles una alegría muy grande que hoy siento; estoy muy muy emocionado, he encontrado a la mujer que tanto soñé, que tanto esperaba", dijo el cantante en mitad de su espectáculo de este viernes en el norteño estado de Baja California, como puede verse en varios vídeos subidos hoy por los asistentes a las redes sociales.



El intérprete de éxitos como "Azul" invitó al público a presenciar "algo muy grande, muy bonito, algo que significa todo, pero todo, en la vida de un hombre", mientras sostenía una caja de color rojo.



"Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que ha sido la ilusión de mi vivir", continuó Castro, de 42 años.



A continuación, Urbán salió al escenario y Castro se arrodilló ante ella para ofrecerle un anillo y preguntarle: "¿Te casarías conmigo?".



Tras la respuesta afirmativa de ella, ambos se dieron un beso y se abrazaron, despertando el entusiasmo de los asistentes, quienes gritaron y apludieron cuando la violinista de 28 años les enseñó la mano con el recién estrenado anillo.



"Para mí no hay mujer más hermosa que tú, te agradezco tu amor, te agradezco el cambio que vas a hacer en mí", dijo Castro, quien a continuación dedicó a su prometida la canción "Después de ti, ¿qué?".



Castro ha estado casado anteriormente en dos ocasiones. La primera vez, con la paraguaya Gabriela Bo, mientras que la segunda fue con la argentina Valeria Liberman.