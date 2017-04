Gabriel Culpa

Puerto La Cruz.- Forma parte de las agrupaciones anzoatiguenses Polyman, Soles y La Fiesta Animal, junto a la cual grabó los seis temas que conforman el álbum titulado “Las calles”.

“Cuando un artista hace una obra se vuelve infinito. Así lo veo. Es algo que siempre estará ahí a diferencia de muchas otras cosas, que son efímeras, una pieza de arte seguirá allí”, dice el baterista Howard Coriano sobre esa experiencia.

Ese constituye uno de los aspectos que, según apunta, más disfruta del arte. El músico oriundo de Puerto La Cruz ganó el Circuito Oriente del Festival Nuevas Bandas (FNB) en 2015 con La Fiesta Animal.

El año siguiente repitió el éxito a escala nacional en la edición De Luxe del FNB en las filas de Polyman, que el pasado viernes 7 de abril lanzó el sencillo “Odio tanto recordarte”, producido por Max Martínez.



Más que suerte

Coriano añade que tales logros fueron inesperados y considera que no se debieron a que él aporte buena fortuna a las agrupaciones musicales.

“No es que sea un amuleto de la suerte ni nada por el estilo. Es la dedicación que encuentro en las personas con las que me he involucrado. Los músicos con los que toco se lo toman en serio, como si fuera un trabajo”. Apunta que dedican alrededor de ocho horas al día para que un show salga bien, lo cual opina que es la clave del éxito en esa industria.



Perspectiva minimalista

“Al analizar lo bien que me ha ido con las bandas he querido independizarme y hacer mis propias canciones y composiciones. Además de que yo escribo poesía y nunca la había combinado con la música”, expresa el baterista de 21 años.

Unos seis meses lleva trabajando en un material discográfico que llevaría como título “Minimalismo” y estaría compuesto por siete temas del género rock alternativo, con los que busca un sonido similar al de bandas como The Strokes.

“Quiero que sea algo que suene básico. No pienso agregarle ritmos ni cosas revolucionarias o electrónicas, sino que sea música como si la tocaran al lado tuyo, sin muchos excesos”.

Presentar el álbum —en el cual aún trabaja— a los medios de comunicación no está en su planes, no obstante, tiene pensado publicar el material en las redes sociales.