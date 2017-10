El venezolano Hildemaro Álvarez está nominado a los premios Grammy Latino

El Nacional

Caracas.- El venezolano Hildemaro Álvarez fue nominado como productor musical del año, en el gremio artístico latino, en los premios Grammy Latino, que se celebrarán en próximo 16 de noviembre en el MGM Grans Garden Arena, en Las Vegas.

Álvarez trabajó con artistas internacionales como: Shakira, Daddy Yankee Luis Fonsi, Ricardo Arjona y David Bisbal.

“Estoy profundamente agradecido. Aquí está la prueba de que Venezuela sigue a la vanguardia de la producción musical y discográfica… Esto me carga de energías para seguir apoyando a tantos artistas, orquestas, intérpretes y compositores que han confiado en mi trabajo… ¡Las puertas de mi estudio siguen abiertas para ellos! ...” declaró el productor venezolano al enterarse de su nominación.

Además de ser productor, es reconocido por ser pianista, compositor, director, arreglista y escritor. Álvarez ha realizado más de 100 producciones musicales durante sus 30.000 horas de sesión acumuladas.

La propuesta musical de Hildemaro Álvarez que se destacó en los Grammy Latino de este año, es un proyecto del sello discográfico venezolano Interactive Line que involucra a la Wrigth University de Ohio con la Orquesta Sinfónica Venezuela y cuenta con la participación especial del maestro asiático In Hong Cha. “Textures from the North of South” (texturas desde el norte del sur) es el alegórico título del disco que también obtuvo la nominación en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica.