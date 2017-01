Familia de Juan Gabriel homenajeará al divo para "mantenerlo vivo", dice hijo

EFE

México.- El homenaje al fallecido divo mexicano Juan Gabriel, que se celebrará el 18 de febrero en el Centro Pegaso del central Estado de México, tiene como objetivo compartirlo y honrarlo "como si siguiera vivo", afirmó hoy su hijo, Iván Aguilera.



"Estoy intentando compartirlo y honrarlo, de eso se trata el homenaje, que sea una experiencia para la gente como si él estuviese ahí y mantenerlo vivo", afirmó Aguilera en una entrevista con la emisora Radio Fórmula.



Cantantes como los españoles David Bisbal y Shaila Dúrcal, el puertorriqueño Luis Fonsi y las mexicanas Natalia Lafourcade y Aída Cuevas participarán en el homenaje "Eternamente Juan Gabriel" en el Centro Pegaso, con capacidad para 100.000 personas.



Las entradas al homenaje más económicas están a 450 pesos (unos 20,8 dólares) y se ofrecerá transporte gratuito desde el Auditorio Nacional al Centro Pegaso, situado a unos 25 kilómetros de la capital mexicana.



Aguilera confirmó que el concierto de homenaje a su padre será grabado en una producción que él compartirá con su hermano Hans, a quien le gusta mucho el cine.



La familia continuará con la producción y difusión de la obra de Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica (California, Estados Unidos) de un infarto a los 66 años, porque "no queremos que esa luz se apague nunca", dijo.



El hijo de Alberto Aguilera Valadez, el verdadero nombre del cantante y compositor de éxitos como "Querida" y "Yo no nací para amar", explicó que su rechazo al musical Amor Eterno, cuya puesta en escena fue clausurada en diciembre de 2016, busca respetar la postura que su padre expresó en vida.



"Cuando vivía él no estuvo de acuerdo con que se hiciera esta obra de teatro y ahora que no está yo solamente estoy cumpliendo lo que él dejó dicho, no es nada personal", declaró.



Explicó que desconoce los motivos por los que su padre mantuvo en secreto que tenían otros hermanos y aseguró que ya habló con Luis Alberto, hijo del Divo de Juárez con una empleada doméstica que confirmó sus lazos genéticos con exámenes realizados tras la muerte del intérprete.



Aguilera confirmó que la familia ha recibido ofertas para un "reality", una posibilidad que está analizando porque si bien siempre ha preferido la privacidad, también quiere que la gente conozca su realidad.