Keith Richards anuncia un nuevo trabajo de los Rolling "muy, muy pronto"

EFE

Estados Unidos.- Keith Richards aseguró que "muy, muy pronto" los Rolling Stones grabarán "nuevo material" y aunque no explicó qué tipo de música será, sí precisó que no será un volumen II de "Blue & Lonesome", su último álbum, de versiones de canciones de blues.



Así lo anunció el guitarrista de los Stones en unas breves declaraciones en el marco de su serie web de preguntas y respuestas para sus fans llamada "Ask Keith Richards".



"¿Está inspirado para regresar a un estudio con los Stones y grabar?" fue la pregunta a la que respondió Richards en un vídeo subido a su canal oficial de Youtube.



"Sí, sí, lo estamos y de hecho muy, muy pronto grabaremos nuevo material y tendremos pensar dónde nos lleva eso después", respondió el músico, de 73 años.



Al respecto, explicó que el éxito de "Blue & Lonesome", el álbum que lanzaron en diciembre de 2016, que era su primer trabajo de estudio en una década y que contenía únicamente versiones, les tomó un poco por sorpresa.



"Creíamos que era algo que teníamos que hacer, pero no nos esperábamos la respuesta que tuvo".



Un éxito que les llevó a pensar "en un inevitable volumen 2". "No creo que nos vayamos a meter en eso inmediatamente, aunque no sería necesario que nos retorcieran el brazo para hacer algo más de eso. Fue muy divertido de grabar y hay mucho más que sacar", agregó.



"Simplemente creo que en este momento los Stones lo hemos usado como un impulso de energía por el tema de la viabilidad en este momento y a esta edad para ver lo que podíamos hacer después", concluyó.



Las declaraciones de Richards llegan después de que a comienzos de este mes, el rapero británico Skepta publicara una foto en Instagram en la que aparecía con Mick Jagger en un estudio de grabación, sin dar más detalles.