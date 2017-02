Maluma donará ganancias de Festival de Viña del Mar a afectados por incendios

EFE

Viña del Mar.- El cantante colombiano Maluma, una de las principales estrellas que actuarán en el Festival de la Canción de Viña del Mar, anunció hoy que donará todas las ganancias que recaude en el evento a los damnificados por los incendios que azotaron el centro y el sur de Chile.



"Una parte de mi corazón es de ustedes, Chile, por eso el 100 % de mis ganancias de este festival de Viña del Mar irá a manos de la fundación "Desafío Levantemos Chile", que se encargará de darle ayuda a quienes viven esta calamidad. Es lo mínimo que puedo hacer por mis hermanos chilenos", escribió Maluma en la red social Instagram.



El artista, una de las figuras del reguetón a nivel mundial, explicó que tomó la decisión tras reunirse con el director del certamen, Álex Hernández, que le enseñó imágenes de los incendios que hace dos semanas arrasaron más de 500.000 hectáreas y se cobraron la vida de once personas y dejaron pérdidas por millones de dólares.



"Me mostró cientos de historias de afectados por los incendios, conmovedores rostros de familias que perdieron absolutamente todo. Hoy me pongo en sus lugares y decido aportar un grano de arena a esta situación", afirmó el colombiano.



La fundación que eligió el cantante colombiano para donar sus ganancias, 'Desafío Levantemos Chile', es una asociación que surgió para ayudar a reconstruir lo que se perdió en el terremoto que sufrió el país en febrero de 2010 y que actualmente tiene proyectos a lo largo de todo el país en diversas áreas, como educación, cultura o infraestructuras.

Instalado



Maluma, la principal estrella del festival, actuará el viernes, pero llegó este lunes a Viña del Mar para pasar la semana en la Ciudad Jardín.



El cantante de reguetón, que saltó a la fama durante el pasado año gracias a sus éxitos en colaboraciones con artistas latinos ya consolidados como Ricky Martín y Shakira, tuvo palabras para una de las zonas más afectadas por los incendios.



"¡Quiero ver a Santa Olga de nuevo y más firme que nunca!", concluyó.



La cuenta de Twitter del Festival de Viña del Mar aplaudió el gesto del colombiano.



"Maluma anunció la donación del 100 % de sus ingresos por #Viña2017 a Santa Olga. En nombre de todo Chile, un abrazo grande, gracias Maluma", escribió el festival.



La localidad de Santa Olga, en el sur de Chile, donde se habían levantado unas 1.200 casas, colegios, pequeñas industrias madereras y estación de policía, fue totalmente arrasada por las llamas.