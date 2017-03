Miguel Bosé vuelve a Colombia más "agresivo y reivindicativo" que nunca

11:08 AM El cantante español regresará a al país barranquillero en mayo con su gira "Estaré", en la que presentará su más reciente trabajo musical "Bosé MTV Unplugged"

EFE

Bogotá.- El cantante español Miguel Bosé volverá a Colombia en mayo con su gira "Estaré", en la que presentará su más reciente trabajo musical "Bosé MTV Unplugged" y que, según aseguró hoy el artista en una conversación con Efe, tiene un tono "más agresivo y reivindicativo".



Bosé, que en Colombia actuará en las ciudades de Bogotá y Medellín, señaló que en su último álbum ha cambiado "la intención" de canciones como "Nada particular", compuesta en los años noventa durante la Guerra de Yugoslavia, para restarle "melancolía" y dotarla de un mayor tono reivindicativo.



"Después de quince años no hemos hecho nada, la ciudadanía sí pero la solidaridad de los estados y sus representantes es nula. Por eso la canción es abordada ahora con mucha más rabia, por lo que pasa en Europa o en México", destacó el cantante nacido en Panamá en 1956.



El artista, que ha vendido más de treinta millones de discos en sus 40 años de carrera, agregó que el espectáculo que trae al país suramericano es un recorrido por toda su carrera "desde el primer día hasta la última canción" que ha "compuesto".



"Es un viaje por el tiempo en el que se sacan muchas emociones, esa es la capacidad que tiene la música de atrapar momentos y memorias que rodean lo que suena en un determinado instante", subrayó el cantante.



Bosé, quien declinó hablar del momento personal que atraviesa después de la muerte, el pasado 23 de enero, de su sobrina, la famosa modelo española Bimba Bosé víctima de un cáncer, aseguró estar lleno de proyectos a medio y largo plazo.



"En verano, cuando vaya a Europa (...) empezaré a componer material nuevo y ya veré cual es el momento para lanzar alguna grabación nueva", aclaró el artista, quien confesó que una de sus fuentes de inspiración son los noticieros televisivos, que le ayudan a crear canciones cercanas a la realidad de cada momento.



Finalmente, el cantante de éxitos como "Morena mía" o "Amante bandido" indicó que si se miran sus álbumes "siempre hay dos o tres temas que no tienen nada que ver con las emociones y hablan del medio ambiente, los conflictos o la violencia y voy a seguir en esa línea".