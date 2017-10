Montaner le rinde tributo a México

EFE

México.- El nuevo homenaje en forma de disco que el cantautor venezolano Ricardo Montaner presentó el fin de semana, “Ida y vuelta”, rinde tributo a México con la participación de exponentes del género regional como Voz de Mano, la Sonora Santanera y Bronco.

“El que yo haga un disco así es corresponder a más de 30 años de cariño. No es algo sacado del sombrero o debajo de la manga, es un genuino homenaje”, afirmó Montaner.



El álbum, en esta edición especial, presenta 19 temas musicales y 13 videos con “el género popular mexicano transformado en balada que se convirtió en un disco mixto”, señaló el intérprete.



Montaner contó que esta producción surgió cuando escuchó a sus hijos oír canciones norteñas en Los Ángeles, California. “Mi casa se llenó de música popular mexicana, un proceso muy divertido porque con algunas me identificaba mucho”.



No vendrá a Venezuela



Sobre la crisis política y social que vive su natal Venezuela, dijo que “es un dolor enorme” que comparte con muchos de sus compatriotas el que en su gira, que será anunciada el 8 de noviembre, su país será el único en América que no pisará.



“El problema de volver a Venezuela es que no sabes si vas a poder salir”, dijo el cantautor, intérprete de éxitos como “La cima del cielo” y “Me va a extrañar”.



Frente a la idea de realizar un próximo disco a duetos con cantantes juveniles, Ricardo Montaner dijo que será parte de un nuevo proyecto creativo en cuanto termine su actual gira.