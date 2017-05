Nicky Jam remonta el vuelo con su exitoso tema “Fénix”

09:41 AM El músico neoyorquino de 36 años recordó una vida de lucha que comenzó siendo un niño, cuando llegó a un barrio conflictivo en Puerto Rico sin hablar español

AP

México.- Nicky Jam es consciente de que este es uno de sus mejores momentos, tras una década en la que sus problemas personales sobrepasaron una trayectoria artística que cumple 25 años.

Su álbum “Fénix”, lanzado en enero, es una muestra de la fuerza que requirió para salir de las cenizas con 25 temas que retratan esa fuerza, empezando por “El ganador”, que resume los 10 años en los que estuvo sumido en las drogas y el alcohol.

“Estuve hasta en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida. Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar de mi música”, dijo el astro del reggaetón el martes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. “Es por eso que me identifico con el fénix, es por eso que el álbum se llama ‘Fénix’”.

El músico neoyorquino de 36 años recordó una vida de lucha que comenzó siendo un niño, cuando llegó a un barrio conflictivo en Puerto Rico sin hablar español y con un pasado familiar complicado. Pero no se avergüenza ni se arrepiente de nada, más bien se dice orgulloso, pues ahora tiene éxitos musicales, premios y colaboraciones en el cine.

Recién hace unos días, en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, Jam fue el máximo ganador. Y el 21 de mayo se medirá también en los Premios Billboard anglo.

Jam recibió una certificaciones por sus éxitos de ventas: platino, por más de 60.000 copias de su álbum “Fénix”; doble platino, por la venta de más de 130.000 unidades del sencillo “El amante”; cuádruple platino más oro por las más de 270.000 unidades de “Hasta el amanecer”; y una certificación de diamante más platino más oro, por más de 400.000 unidades de “El perdón”, todas en México.