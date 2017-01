Nicky Jam resurge de las cenizas y lanza "Fénix" su primer disco en diez años

EFE

Cuando se daba por hecho que la carrera de Nicky Jam se había acabado por sus problemas con las drogas y el alcohol, el cantante estadounidense dio una lección de superación y humildad a todos sus seguidores demostrando que sí se puede salir de ese oscuro mundo con "mucha voluntad".



De ese proceso de transformación ha surgido el disco "Fenix", cuyo título se refiere al ave mitológica que moría para renacer con toda su gloria.



"Me caí y me levanté de nuevo", dice orgulloso el músico afincado en Colombia en una entrevista mientras observa la portada del primer álbum que saca en diez años.



Conocido también como el "Ave Fénix" del género urbano, el intérprete confiesa que mucha gente lo dio por perdido porque creía que jamás volvería a pisar un escenario.



"Tuve una caída bastante grande durante muchísimos años. Luché fuerte porque la gente pensó que no iba a volver a estar donde estoy hoy en día en el mundo de la música".



El cantante, de origen dominicano por parte de madre y puertorriqueño por parte de padre, está muy agradecido con el apoyo de su familia tras haber tocado fondo y "resurgir de las cenizas", una frase legendaria del Antiguo Egipto de la que se ha apropiado para hablar de sí mismo.



Ahora valora poder compartir con sus seres queridos, quienes lo han apoyado en los capítulos más difíciles de su vida, los triunfos en su carrera musical.



"En estos momentos es cuando uno valora más a la familia. A veces uno cree que las cosas que te pasan en la música son importantes, pero lo importante es la familia", asevera.



La canción "Voy a beber" supuso un punto de inflexión en su trayectoria. Con ella se dio cuenta de que su música estaba traspasando fronteras y que, por fin, estaba encauzando de nuevo su carrera.



Algunos de esos éxitos, como "El Perdón" o "Hasta el amanecer", se incluyen en este trabajo, además de veinte nuevos temas, junto a artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Cosculluela, Arcángel o Sean Paul.



"Van a escuchar canciones, románticas, bailables, hay mucha música buena", dijo sobre el repertorio de "Fenix", que saldrá a la venta el 20 de enero.



Jam se considera una persona "traviesa y romántica", aunque con humor dice que nunca ha conquistado a una mujer con una canción porque es "muy bueno hablando".



El autor de "Travesuras" también se refirió a la polémica con el colombiano Maluma, cuya canción "4 babys" fue criticada al considerarse que era un tema machista. En su opinión, ese tipo de cosas no afectan a la industria musical ni al género.



"Cada cual hace su música y cada uno hace lo que quiere hacer. Yo respeto lo que hace cada uno, simplemente trato de no hacerlo", zanjó.



Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida profesional.



Además del lanzamiento de este trabajo discográfico, el músico estadounidense ha hecho una pequeña incursión en Hollywood participando en la nueva entrega de película "xXx: The return of Xander Cage" junto a Donnie Yen y Vin Diesel, entre otros.



Según él, trabajar en una película "era un sueño desde niño" que lo veía "inalcanzable" porque consideraba que no podía cumplir con la disciplina adecuada para estar en este tipo de proyectos.



Gracias al relanzamiento de su carrera musical, los productores de la película le ofrecieron un pequeño papel, lo que supone un primer paso en el mundo del cine.



De esta experiencia, el intérprete se lleva la amistad con Vin Diesel, quién le ayudó desde el inicio para que se sintiera muy cómodo en el set de rodaje.



"Creo que él, al verme a mí, le recuerda a ese escalón de cuando estaba subiendo hacia la cima", comentó al tiempo que aseguraba que ya está realizando más audiciones para otras películas