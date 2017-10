Rock and roll para “mover las neuronas”

09:00 AM Once canciones que retratan “contextos sociales del mundo que nos ha tocado vivir” conforman “Expectativas”, el nuevo álbum del artista español Enrique Bunbury

México.- El artista español Enrique Bunbury presentó su nuevo álbum, “Expectativas”, con la intención de relatar, bajo el prisma de una distopía rockera, la convulsa situación política y social que está experimentando el mundo actual.



El mítico músico, exvocalista de la banda Héroes del Silencio, dijo que el rock and roll “no es sólo mover las caderas, sino que también puede hacer mover las neuronas”, algo que pretende conseguir con su último trabajo, con el que mira direcciones más profundas.



“Creo que la evolución de mi obra va a hacia lugares más profundos, estoy tratando de eliminar capas superfluas y llegar a una mayor profundidad”.



Obra

El disco, compuesto por once temas, retrata “contextos sociales del mundo que nos ha tocado vivir” y en el que cualquiera puede interpretar a quiénes van dirigidos los mensajes.



El álbum se divide en dos partes: “una especialmente oscura, prácticamente sin lugar para la esperanza“, y otra que “encuentra refugio o muestra una serie de cobijos en los que a mí me gusta profundizar, que son el amor, el arte, la meditación, la contemplación, la desconexión”.



Con esta placa de tintes conceptuales, Bunbury realiza una crónica agónica a la par que elegante de un mundo que “desearía que funcionara de otra manera”.

Selección

Durante el proceso de composición el músico aragonés, que acumula ya 30 años de carrera, llegó a escribir cerca de 50 canciones, de las cuales sólo 25 fueron al estudio de grabación y, al final, quedaron 11.