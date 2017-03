Romina Palmisano y Justin Quiles estrenaron "Alguien como tú"

Redacción web

Puerto La Cruz.- La cantante venezolana Romina Palmisano se vistió de estreno y presentó su nueva propuesta musical titulada "Alguien como tú", un pegajoso tema que fusiona varios ritmos y el cual interpreta a dúo con el reguetonero boricua, Justin Quiles.

“La colaboración junto a Justin Quiles ha sido una de las mejores experiencias en mi carrera, porque siento una profunda admiración por él y me llamaba mucho la atención su forma de componer y su voz particular. He aprendido muchísimo de él. Cuando grabamos me hizo parte del vocal coach y estoy muy feliz de haber hecho este tema que tanto me gustaba”, comenta la artista en relación a la canción.

Palmisano continúa trabajando para brindarle a sus seguidores lo mejor de su voz. "Alguien como tú" es su nueva apuesta en el ruedo musical y otro abreboca de su primer trabajo discográfico titulado “Inolvidable”. Medio millón