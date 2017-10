Sin Bandera afirma que "el arte ayuda a sanar" tras los sismos en México

EFE

México.- Después de los terremotos registrados en México el 7 y 19 de septiembre, el arte es una herramienta que "ayuda a sanar", afirma el dúo Sin Bandera, que además presentará una canción para recaudar fondos para los damnificados.



"Todos tratamos de ayudar físicamente cargando, comprando, llevando (víveres) y después vuelve a tener importancia otra vez la cuestión de la emoción, de lo mental, y el arte vuelve a tener peso en ese sentido", reflexiona el mexicano Leonel García en una entrevista con EFE



Leonel y su compañero, Noel Schajris, se encuentran inmersos en su gira "Encore", en el que presentan el directo de su más reciente trabajo, "Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore".



Entre cita y cita por Latinoamérica y Estados Unidos, la agrupación está trabajando en un tema cuyos beneficios irán destinados a los afectados por los terremotos de septiembre en México, que dejaron 471 muertos.



Con ello, señala Leonel, quieren transmitir "un mensaje de unidad, un mensaje de apoyo, un mensaje humano, sobre todo", que además se adapte a otras situaciones, ya que nunca les ha gustado trabajar de forma muy "específica" alrededor de un concepto.



"La idea es que genere lo que la gente quiera; también que la gente se pueda identificar con ella en varias situaciones, incluidas las personales", detalla sobre el tema, cuyos beneficios irán destinados a organizaciones no gubernamentales.



El dúo participó recientemente en el multitudinario concierto "Estamos Unidos Mexicanos", que se celebró en el Zócalo capitalino para animar a las personas a seguir dando su apoyo a los afectados por los terremotos.



"Nos emocionamos mucho", recuerda Noel, quien dice que ese día percibió que había una sensación de querer "abrazarse mutuamente y darnos fuerza".



"En los momentos más difíciles y críticos siempre está la música", complementa su compañero.



El dúo, que anunció su separación 2007 y su regreso en 2015, asegura que cada concierto de su gira es una experiencia nueva, aunque en ellos toquen algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como "Sirena", "Kilómetros" y "Que me alcance la vida".



Ser cantante, asegura Leonel, "es como ser Casanova (...), tener un romance con una persona distinta cada noche siempre es emocionante".



"Es una primera vez, es una experiencia nueva y así se siente", coincide Noel, nacido en Argentina pero naturalizado mexicano.



La gira, que se extenderá hasta 2018, llevará a Sin Bandera al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 18 de noviembre, en el que será su sexto concierto en este escenario desde que comenzaron su "nueva etapa".



A esta cita se suman otras en Asunción (Paraguay), Montichello y Caupolican (Chile), Las Vegas y Miami (Estados Unidos), entre otras.



Sin Bandera comenta que les emociona que haya fans "de hace 15 o 20 años" que les han ido siguiendo a lo largo de los años.



"Hay un agradecimiento tremendo que la gente siga ahí, que vaya creciendo contigo, que sigan encontrando en tu música algo que ellos pueden adaptar a lo que están viviendo", subraya Leonel.



Después de esta gira, señalan que les tocará centrarse en sus proyectos como solistas, pero no descartan que en un futuro vuelvan a unirse.



En este sentido, Noel dice que, al contrario de lo que afirma el título de su disco, "nunca se sabe" si va a ser realmente el último, porque "nadie sabe lo que va a pasar mañana".



"Hemos disfrutado tanto que dijimos: 'no cerremos la puerta, hagamos nuestros proyectos, nuestras cosas, y quién sabe si en unos años hacemos otra vueltita'", concluye el cantante.