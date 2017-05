Viniloversus habla del exilio en nuevo CD

09:22 AM Este es la cuarta placa discográfica de la banda venezolana y la primera que producen en inglés. Desde hace tres años se encuentran radicados en Estados Unidos

Puerto La Cruz.- La banda de rock Viniloversus estrenó su nuevo disco “Days Of Exile”. El álbum -cuyo nombre traduce a “Días de Exilio”- ya está disponible en formato de vinilo y en todas las plataformas de streaming.

Este es la cuarta placa discográfica de la banda venezolana y la primera que producen en inglés. Desde hace tres años se encuentran radicados en Estados Unidos, donde escribieron y grabaron este nuevo material.

“Days Of Exile” es una búsqueda hacia nuevas direcciones con decisiones arriesgadas evitando repetir su pasado. A lo largo de los 12 tracks se pueden escuchar a un Viniloversus más potente y versátil que nunca, con influencias que abarcan un rango amplio desde Tame Impala hasta Rage Against The Machine.

Las 12 canciones han sido presentadas progresivamente. La primera fue “Only hungry for you”, luego “Broken cities”, “Desintegrate me” y recientemente su último sencillo fue “So many stars” que próximamente tendrá su videoclip.

En otras tierras

La banda caraqueña, integrada por Rodrigo Gonsalves, Juan Víctor Belisario, Alberto Duhau, Adrián Salas y “Mangan” Martínez, lleva 2 años radicada en Miami, luego de una breve separación que provocó la salida de proyectos individuales como el de “Rodrigo Solo”, propuesta del cantante líder de Viniloversus quien sacó un álbum con un sonido más acústico.

En este CD la banda ganadora de un premio Grammy Latino busca consolidarse en el mercado anglosajón con un sonido que mezcla lo electrónico con rock and roll, alternativo y hasta música “Nashville”que se destaca en una de sus canciones “Hey mama (the Bill Murray song)”.