Viniloversus se aventura con otro idioma en nuevo álbum

Redacción

La banda venezolana de rock Viniloversus estrenó hoy su nuevo disco “Days of exile”. El álbum está disponible en formato de vinilo y en todas las plataformas de streaming.

Este es la cuarta placa discográfica de la banda y la primera que producen en inglés. Desde hace tres años se encuentran radicados en Estados Unidos, donde escribieron y grabaron este nuevo material.

“Days of exile” es una búsqueda hacia nuevas direcciones con decisiones arriesgadas evitando repetir su pasado. A lo largo de los 12 canciones se puede escuchar a un Viniloversus “más potente y versátil que nunca”, con influencias que abarcan un rango amplio desde Tame Impala hasta Rage Against The Machine, reseñaron en un comunicado.



“Este álbum está marcado por nuestras más recientes vivencias. Habla sobre las circunstancias que nos forzaron a emigrar”, agregó Alberto Duhau, el nuevo guitarrista de Viniloversus. Aunque hacer un disco en inglés puede parecer atrevido, “Days of exile” es en parte un homenaje al género Rock en su idioma original” comentó Rodrigo Gonsalves, vocalista del quinteto.



El vinilo está prensado en color negro tradicional y también tendrá una edición limitada de 200 copias de vinilo transparente y azul translúcido disponibles mediante una campaña de Pledge Music. Viniloversus se juntó nuevamente con MASA y su firma de diseño VAM para la conceptualizar el arte del disco -diseñador con quién ganaron un Grammy Latino en el 2012 por el empaque de su disco “Cambié De Nombre”-.



“Days Of Exile” cuenta con invitados especiales: Alex García (Sólo de Guitarra) en “Broken cities”, Luis Jimenez (Coros) en “Disintegrate me” y “Hey mama” (The Bill Murray song), Didi Gutman (Pads) en “So many atars”, Rudy Pagliuca (Trompeta) y Simón Peñuela (Piano Rhodes) en “Boss don’t fire me”.



“Days Of Exile” está disponible en Deezer, Spotify, Apple Music y todas plataformas de streaming.