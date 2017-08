¿Enganchado a los videojuegos?

11:53 AM Crean adicción y levantan pasión entre millones de personas, pero no son ninguna droga. Son diseñados para acceder a ellos a través de consolas, gadgets o computadoras

EFE

EE.UU.- “Luna”, y la continuidad del “Pokémon Go” en los Smartphone. ¿Se imaginan que la guerra más grande del momento tuviera ya 100 millones de soldados enfrentados en escuadrones de cinco contra cinco que buscan, en duro combate, tomar la base enemiga? Pero sólo es un juego.

“League of Legends”, más conocido como “LoL”, es el juego “on line” más popular del momento, con más de 100 millones de jugadores registrados.

Este “Moba” (juego de estrategia por equipos en tiempo real) no es el único que mueve masas. Hay otras formas de luchar en internet. Una de ellas, con cartas, en enfrentamientos de uno contra uno. Es como se resume la base de “Hearthstone”, el segundo juego de ordenador con mayor número de participantes, perteneciente al titán del “gaming”, Blizzard.

El tercer y cuarto puesto se lo disputan dos juegos, que se alternan según el mes: “Minecraft”, un juego de construcción; y “Counter Strike: Global Offensive” , también conocido como “CS:GO”, el “shooter” (basado en simular la mira de armas de fuego y disparar) más popular.

La antigua joya de la corona, “World of Warcraft”, un “Mmorpg” (juego de rol multijugador masivo en línea), sigue manteniéndose en el top 5 mes a mes, y es el favorito de su género.

A golpe de botón

Pero las guerras vía videojuego no sólo tienen lugar en el ordenador, las videoconsolas también son un campo de batalla. Es algo que puede comprobarse echando un ojo a las estadísticas que actualiza periódicamente el medio especializado Newesc.com.

Allí, el juego más vendido del mundo es “Horizon: Zero Dawn”, para la consola “Play Station 4” (“PS4”), del género de acción y aventuras.

Le sigue muy de cerca “Resident Evil VII: Biohazard”, también para PS4. Un videojuego de supervivencia en un mundo de zombis e infectados.

El tercer juego más popular para las consolas de sobremesa es la continuación de otro clásico, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, para la “Wii U” (de Nintendo). Un juego de rol y aventuras que también ofrece esa posibilidad de mundo abierto. Este último es compatible con la última consola portátil de la compañía, la “Nintendo Switch” y es, de hecho, esta compatibilidad la que genera su número de ventas.