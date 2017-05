Personalidades venezolanas se pronuncian en contra de la violencia en manifestaciones

Redacción Web

Puerto La Cruz.- Varios artistas se han pronunciado en las redes sociales en contra de la violencia y la muerte de jóvenes durante las protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ya llevan un mes y tres días.

Uno de los primeros en pronunciarse, y que ha sido tendencia durante el día, ha sido el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel. En un comunicado dijo que “levanta su voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre”.

Servando Primera, hijo el cantante revolucionario Alí Primera, escribió en su cuenta en Twitter “Presidente @NicolasMaduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra”.

La cantante Diosa Canales publicó en su cuenta en Instagram, @diosacanalesmusica, el video donde se muestra al presidente Maduro bailando con su tres ejecutivo mientras, en simultáneo, la cámara señala la represión contra la manifestación opositora. “Dios sabe quiénes son cada uno de ellos. Él los juzgará por esas sonrisas tan radiantes… Esto es temporal”, comentó en la leyenda de la reproducción.

Édgar Ramírez, artista acostumbrado a pronunciarse en contra de la violencia, también lamentó la muerte de Armando Cañizales de 17 años. “Que no le quepa la menor duda a este gobierno indigno de que los jóvenes venezolanos serán nuestro Ave Fénix #armandocañizales Q.D.E.P”, escribió en Twitter.

Deportistas

Richard Paéz, exseleccionador del fútbol venezolano, publicó una carta manifestando su tristeza por lo ocurrido en los últimos días. “Ya basta de asesinatos en las calles, ya basta de luchas fratricidas, ya basta de ideologías catalizadoras de odios inexplicables, ya basta porque al final todos somos venezolanos”.

También se manifestó en su cuenta en Twitter el beisbolista de los Leones del Caracas y de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Aguilar, “Como pelotero, como deportista, pero sobre todo como joven venezolano, alzo mi voz contra la represión, soy uno de ustedes muchachos”.

El pelotero de los Leones del Caracas, Jesús Guzmán, hizo la propio en la red social del pajarito azul. “Dios mío, mete tu mano por nuestro país. Estas cosas no son de nosotros los venezolanos”.

En la red social de fotografías, Instagram, los deportistas Miguel Cabrera y Salvador Pérez también se pronunciaron en contra de la violencia en el país.