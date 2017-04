La actriz Amanda Gutiérrez protestó en Miraflores

Redacción web

Caracas.- La actriz Amanda Gutiérrez se fue a protestar este viernes a Miraflores, así lo informó a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram.

La venezolana cuenta en el audiovisual que hoy se despertó "desesperada" por la represión de la cual ha sido víctima la oposición, por parte de los cuerpos de seguridad, durante las protestas.

"Lo de Pernalete me tiene mal. Hice yo misma una pancarta que decía "no más represión", llamé un mototaxi y me fui para Miraflores", expresa.

Gutiérrez indica que mientras grababa unos videos, la Guardia Nacional la retuvo y después la llevaron a un lugar donde la revisaron. Sin embargo, afirma, la trataron "muy bien".

"Ojalá trataran así de bien, muy bien, al resto de Venezuela... seguimos en resistencia", finaliza.