Aprender a decir adiós, un reto inevitable

Marianne Pedersen

Puerto La Cruz.- “Polvo eres, y al polvo volverás”. Así reza un versículo bíblico relacionado con el ciclo natural de la vida humana y lo efímero de su existencia. El vacío que deja en sus seres queridos es inevitable. Asumirlo se convierte en un proceso más o menos complejo para cada persona.



El psicólogo Juan Carlos Santana afirma que, ante la muerte de un allegado, sentir tristeza es lo más natural. Explica que, en el proceso de luto, existen cuatro etapas básicas.



La negación es la primera fase, en la que a una persona le cuesta reconocer la ausencia del fallecido. Al caer en cuenta de que ya no estará a su lado, suele pasar a un momento “de ira y rencor por las circunstancias, hacia Dios, e incluso hacia la persona que se ha ido”, puntualizó Santana.



A esta etapa le sigue una fase de desesperanza, en la que se comprende que el ser querido no regresará. Tienden a buscarse cambios (en ocasiones radicales).



Finalmente, llega la aceptación de esa ausencia física, que generalmente lleva a una reorganización de las emociones y la forma de vivir.



Aceptación



Juan Carlos Santana indicó que el tiempo de luto dura, en promedio, seis meses, aunque puede variar. El psicoterapeuta destaca que es riesgoso mantener la tristeza inicial por un periodo prolongado, ya que existe el peligro de caer en un proceso patológico de depresión.



Doble pérdida



El padre de Rubsanth Arcia falleció cuando ella tenía 12 años. Ahora, a sus 23, acaba de perder a su madre.



“La primera vez sentí una confusión total. De niños no pensamos en la muerte, sino en jugar. Nada te prepara para una situación tan grave”.



Arcia afirma que pasó días en shock, tratando de comprender la pérdida, y su dolor la llevó a aislarse del entorno de forma permanente.



La joven manifestó que el mejor remedio para ambas pérdidas llegó luego de aceptar la realidad de su dolor, en la medida en que compartía con sus hermanos los recuerdos felices de experiencias junto a sus progenitores.



Luego de la muerte de su madre, Rubsanth encontró refugio en la espiritualidad.



Según el doctor Santana, esta es una de las formas más efectivas de afrontar la incertidumbre ante la partida de un ser amado, indiferentemente de la corriente o creencia escogida por cada uno.



Un recuerdo tormentoso



Ya son casi dos años desde que María Alejandra perdió a la pareja con la que había estado durante cinco años, poco después de haber emigrado juntos para trabajar en otro país.

Una noche, su novio falleció debido a un accidente de tránsito por el cual nunca se responsabilizó a nadie.



A pesar de los esfuerzos de los médicos por reanimarlo, Daniel sufrió un golpe tan fuerte que su cerebro no resistió, y días después fue desconectado de las máquinas que le proporcionaban oxígeno.



“El mundo dejó de existir para mí en ese momento. Incluso yo dejé de existir”, confiesa. “La imagen que eso me dejó es un fantasma que me persigue todos los días”.



María Alejandra no aceptó ayuda psiquiátrica ni religiosa. Dice haber caído en un círculo depresivo en el que pasaba días sin comer ni salir de su casa. “De alguna manera buscaba deteriorar mi salud para irme también”.



Sus compañeras de la universidad y sus familiares fueron su mayor apoyo. Dijo que ellos la obligaron a “recoger sus pedazos” y a “rearmarse” para seguir adelante.



“Esto es algo que nunca se supera, pero con el tiempo uno aprende a vivir con el dolor. Todavía lo lloro, pero he decidido vivir en honor a él”.



Según el conocimiento profesional y la experiencia de Santana, la salida más frecuente en estas situaciones de pérdida nace de la afectación más profunda, que finalmente evoluciona en una sensación de aceptación y agradecimiento ante el milagro de la vida.



Ciertamente, no existe una fórmula universal, pero hay una característica presente en ambos casos: la esperanza de volver a encontrarse con ese ser querido de alguna manera. “Lo que amas de verdad, lo amas para siempre”, concluye Santana.

Tristeza

Juan Carlos Santana sostiene que la tristeza es un sentimiento natural ante una pérdida. La depresión, por otro lado, es una patología que se caracteriza por sentimientos de paralización e incapacidad, incertidumbre y autocompasión, unidos en una visión negativa de sí mismo. El segundo, debe obligarle a buscar ayuda.