Fallece la actriz puertorriqueña Iris Martínez

EFE

San Juan.- Iris Martínez, una de las actrices puertorriqueñas más lustres, falleció hoy a sus 94 años, confirmó a Efe Anamín Santiago, presidenta de la Junta de Directores del Colegio de Actores de Puerto Rico, fundada con ayuda de la artista.



Para Santiago, la figura de Martínez "representa la consistencia en el arte comprometido con su país", y de igual forma la destacó porque fue una actriz "de primera línea que no temió perder su carrera para que haya democracia absoluta de su país".



El actor y custodio de Martínez, José Martínez, detalló en un comunicado de prensa que la actriz falleció en un centro de cuidado médico y que su velatorio será próximamente en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico en San Juan.



El fallecimiento de Martínez es el tercero de actrices puertorriqueñas en una sola semana, después de la muerte el pasado 3 de marzo de Miriam Colón, fundadora del Teatro Rodante Puertorriqueño, y un día después, Brunilda García.



Santiago, por otra parte, resaltó a Martínez porque "no se escondía" de su ideal independentista y que por su convicción política formó parte de las filas del Partido Nacionalista durante la revuelta de Jayuya de 1950.



Nacida en la isla municipio de Vieques, Martínez heredó de sus progenitores el amor hacia las artes, llevándola a entrar a la Universidad de Puerto Rico (UPR), campus de San Juan, donde llevó a cabo estudios en la Facultad de Humanidades tomando cursos en Drama, Literatura e Inglés.



No obstante, en 1948 fue expulsada de la UPR, junto a otros estudiantes, por haber participado activamente en una huelga estudiantil, según detalla una biografía de Martínez en la página web de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.



Este hecho, no obstante, la llevó a formar parte del Teatro La Farándula Bohemia, dirigido por varios actores, entre ellos, Ramón Ortiz del Rivero, mejor conocido como "Diplo".



En 1950 fue escogida junto al actor José Luis "Chavito" Marrero para ser parte de la compañía española de teatro Lope de Vega.



Dicha experiencia le permitió viajar por un año a varios países de América Latina como Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica.



Más tarde debutó en la radio, en el "Del ayer que canta", espacio musical que animaban los hermanos Angel y José Rafael Fonfrías a través de la emisora WIAC.



Luego, trabajó en las novelas radiales y en la Escuela del Aire, proyecto del Departamento de Educación en Puerto Rico.



En este proyecto se dedicó a la narración de cuentos infantiles y a participar en la creación de obras de teatro, entre otras labores.



En ese mismo taller, Martínez tuvo la oportunidad de colaborar junto a figuras del teatro y la literatura puertorriqueña, como Francisco Arriví, Enrique Laguerre, Julia de Burgos, Emilio Belaval, Edmundo Rivera Alvarez, Lucy Boscana y Madeline Willemsen, entre otros.



En la televisión, Martínez se destacó participando en novelas y en programas de teleteatro, como "El viajero sin equipaje", del francés Jean Anouilh; "Crimen y castigo", del ruso Fyodor Dostoyevsky; "Marianela" y "Mariana Pineda", de los españoles Benito Pérez Galdós y Federico García Lorca, respectivamente.



Martínez participó en otra decena de producciones de televisión y teatro, y durante la década de 1990, se desempeñó como directora y asesora del Teatro Tapia en el Viejo San Juan.