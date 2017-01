Mark Zuckerberg recuerda a Trump que EEUU "es una nación de inmigrantes"

"Mis bisabuelos llegaron desde Alemania, Austria y Polonia. Los padres de Priscilla (su esposa) fueron refugiados provenientes de China y Vietnam. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y deberíamos estar orgullosos de ello", escribió Zuckerberg en su perfil oficial de la red social.



"Como muchos de ustedes, estoy preocupado por el impacto de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump", aseguró el empresario.



Trump rubricó este miércoles dos órdenes ejecutivas relativas a la seguridad fronteriza en las que destaca "la construcción inmediata" de un muro en la frontera con México y la retirada de fondos a las ciudades que protejan a los inmigrantes indocumentados de la deportación.



El mandatario firmó también una orden ejecutiva sobre medidas de escrutinio de personas que vienen a EEUU para "proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros".



Trump aseguró que el objetivo es "mantener a los terroristas islámicos radicales fuera del país", para garantizar que "no se admita en el país la misma amenaza contra la que nuestros soldados luchan en el extranjero".



En un principio, el equipo de Trump no reveló el contenido detallado de esa medida, aunque medios estadounidenses adelantaron que incluye la suspensión de la entrada de todos los refugiados al país durante 120 días y la de refugiados sirios indefinidamente.



Además, suspende la emisión de visados para personas procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia hasta que se establezcan medidas de "escrutinio extremo" para que no entren terroristas de estas naciones, todas de mayoría musulmana.



"Necesitamos que el país sea seguro, pero deberíamos hacerlo centrándonos en la gente que realmente supone una amenaza", apuntó Zuckerberg, quien considera que expandir ese veto a personas inocentes "haría que todos los estadounidenses estén menos seguros al desviar recursos" y provocaría que millones de indocumentados "vivan con miedo a ser deportados".



Además, el fundador de Facebook sostuvo que EEUU debería "mantener las puertas abiertas a los refugiados y a aquellos que necesitan ayuda".



"Eso es lo que somos. Si les hubiéramos dado la espalda décadas atrás, la familia de Priscilla no estaría hoy aquí", señaló.



Por último, en su misiva, Zuckerberg se mostró esperanzado por las palabras del presidente sobre los "dreamers" ("soñadores"), jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, para los que prometió trabajar en una solución a su situación.



Y recalcó las palabras del mandatario en las que subrayó que el país debe seguir beneficiándose de extranjeros "con gran talento".



"Hace unos años, di una clase en una escuela secundaria y algunos de mis mejores estudiantes eran indocumentados. Ellos son nuestro futuro también", concluyó.