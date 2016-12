Juntos, pero sin compromisos

Mariajosé Borrero

Puerto La Cruz.- La perspectiva moral cambió. Ya no se necesita estar casado o tener una relación amorosa formal para tener relaciones sexuales y, a la vez, salir con alguien en “plan de cita”. A quienes se relacionan así les dicen popularmente “amigos con derechos”.



Así piensa la sexóloga Marita Capiello, quien añade que en la actualidad las personas, especialmente los jóvenes a partir de los 15 años, buscan divertirse y experimentar.



“En la década de los 60’s podíamos ver que para que la pareja tuviera sexo o, incluso, se agarrara de las manos, tenían que casarse por todo lo alto. Ahora con sólo meses pueden mudarse juntos sin tener la decisión del matrimonio como prioridad. El ‘qué dirán los demás’ quedó atrás”.



La psicóloga Silvana Valenzuela explica que no es que haya compromiso, “sino que ahora se busca más alternativas. Pasarla bien sin tener las responsabilidades que implica una relación formal, esto puede suceder por el estilo de vida agitada de las personas o que la situación país los aleja a comprometerse y a no tener tiempo de pensar en alguien a futuro”.



Las relaciones abiertas surgen tanto en la adolescencia como en la adultez.



“El primero lo hace a libre albedrío, sin tener la menor idea de lo que pueda pasar porque no hay suficiente madurez, ni educación por parte de los colegios o padres. El segundo lo hace conscientemente a pesar del riesgo”, dice Capiello.



Reglas



Ambas especialistas coinciden en que esto no es para cualquier persona. Se debe estar claro de lo que se quiere y hasta dónde está permitido llegar. Explican que debe ser alguien centrado, sin emociones fuertes y que se sienta cómodo con su estado de independencia.



Valenzuela opina que los celosos y dominantes no deben tener este tipo de relación porque los afectará emocionalmente. Además, habrá confusión acerca de lo se quiere y siente.



“Aquí generalmente no existe la fidelidad”, dice Valenzuela. Marita Capiello comenta que sí debería existir, sólo que según se lo plantee la pareja. “Se supone que una relación se basa en dos personas. Así que también debería aplicar en este caso, porque no es sólo por la parte afectiva, sino las consecuencias físicas que podría tener el estar con más de una persona sexualmente”, explica la sexóloga.



Alejandro Leal, a sus 27 años, ha tenido seis “amigas con derechos”. Según relata, ha comenzando con una simple conversación de “una necesidad”.



“Antes de comenzar a salir dejamos claro la situación. Cuando nos podamos ver lo hacemos. Si nos provoca salir al cine o a comer también vamos juntos, como una pareja. Sólo que no tendremos el compromiso de vernos diariamente o comunicarnos a cada hora. Si nos vamos de viaje o salimos con otro grupo sin avisarlo, ni invitar, no existirán conflictos porque no tenemos el deber de hacerlo”, explica.



Añade que, dependiendo del acuerdo, pueden ser fieles sexualmente. Lo máximo que ha durado con una “amiga” ha sido un año.

“Siempre pasa que ellas se apegan emocionalmente, quieren más de lo que acordamos. Una vez lo intentamos, pero no funcionó. Del resto, cuando pasa es cuando se debe cortar la relación”.



Sentimentalismos

“Según estadísticas, la mujer solo piensa dos veces al día en sexo. Los hombres cada media hora. Con esto ya se sabe quién saldrá herido en una relación abierta”, analiza Capiello.

La sexóloga acota que siempre la mujer será más sentimental porque forma parte de su genética. “No se puede evitar”. Por eso explica que cuando este vínculo se extiende ella, sin quererlo, se enamorará, mientras que él sentirá lo mismo desde el principio.



“Este es el riesgo de las relaciones abiertas. Siempre alguien saldrá lastimado, en este caso la mujer. Al final, casi siempre habrá conflictos y furia porque ese amor no es correspondido”.



Valenzuela está de acuerdo con la sexóloga en su apreciación. “Si se está claro con las reglas hay que cumplirlas hasta que termine”.



Dice que cuando la mujer se compromete y no es correspondida, lo mejor es cortar el nexo.



“En toda relación amorosa ambos deben estar felices, sin importar su situación. Cada persona vive a su manera. Es lo que siempre le digo a mis pacientes cuando vienen afligidos sentimentalmente”.



Valenzuela concluye que las relaciones abiertas hay que verlas como una experiencia más de vida.



“A cualquier nivel de relación sentimental, esta debe servir para evolucionar. La única manera de estar con alguien amorosamente, y lograr que sea fructífera y comprometida, es a través de las experiencias que haya tenido con las antiguas parejas, hay que verlo como aprendizaje”.

Riesgos

Marita Capiello comentó que estas situaciones, especialmente en los adolescente, tiene como consecuencia enfermedades de transmisión sexual. “No hay educación y cambian de pareja como quieren. Existen estudios que indican un gran índice en el estado de VPH (virus de papiloma humano). También los adultos deben cuidarse al momento de tener sexo con varias personas a la vez”.

Compromiso

Las personas entre los 15 y los 35 años de edad son las que prefieren las relaciones abiertas, según la psicóloga Silvana Valenzuela. “Esto puede suceder porque nacieron en una época con más libertades y mayor información de lo que se puede hacer. Quieren poder experimentar antes de tener compromiso”. Dice que a partir de los 40 años el pensamiento cambia.